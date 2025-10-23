9 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 42 şüpheli yakalandı

Emniyet güçlerinin yurt içinde ve yurt dışında suç örgütlerine karşı mücadelesi sürüyor.

Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından verdi.

42 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul merkezli 9 ilde elebaşıları yurtdışında olan organize suç örgütü üyelerine yönelik bu sabah eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

-Yüzleri maskeli çalıntı araç veya motosikletle kasten öldürme,

- Kasten yaralama,

- Tehdit,

- Yağma,

- Yağma amaçlı iş yeri kurşunlama suçlarını işledikleri tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarınca soruşturma başlatıldı.