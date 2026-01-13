Feti Yıldız'dan kayyum açıklaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyon, çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında sık sık bir araya geliyor.

Bu kapsamda da bugün Meclis'te gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yine önemli değerlendirmeler yaptı.

Toplantıya giderken gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ortak rapor çalışmasına ilişkin şunları söyledi:

"RAPORUN SONUNA GELDİK"

"Raporun sonuna geldik. Bundan sonra bir toplantı daha yaparız sonra rapor çıkar. Başlıklar tespit edildi. Başlık sayısının önemi yok. Görüşmeler sırasındaki gelişmelere bağlı bunlar.

Kayyum meselesine bazı partiler ana raporlarında dile getirmişti. MHP'nin sunmuş olduğu raporda kayyum uygulamasıyla ilgili bir husus yoktu.

KAYYUM MESELESİ

Ancak bu demek değil ki kayyum meselesinde MHP'nin bir fikri olmasın.

Bize göre kayyum uygulaması bazen şart olur mesela işlenen suça göre eğer kayyum uygulaması bir zorunluluk halindeyse bunu merkezin yapması yerine yeni yöneticileri bağlı bulunduğu belediye meclisi üzerinden seçilmesi en azından halk iradesinin muhafazası bakımından daha uygun.

Bunun tedbir niteliğinde olduğunu da unutmayalım. Şartlar değiştiğinde kaldırılması lazım.

"AHMET TÜRK VE AHMET ÖZER'İN GÖREVE DÖNMESİNDE SAKINCA YOK"

Mesela Sayın Genel Başkanımızın 'iki Ahmet' diye tarif ettiği Ahmet Türk'le Ahmet Özer'in duruşmaları, davalarının seyri, içinde bulunduğumuz atmosfer, komisyonumuzun amacı birleştirildiği zaman aslında çok taşkın amacı da aşmış bir uygulama olduğu görülür.

Ahmet Özer'le, Ahmet Türk'ün göreve iadesinin önünde bizim açımızdan hiçbir sakınca yoktur."

"UMUT HAKKI RAPORUMUZDA VAR"

Feti Yıldız, "Umut Hakkı"na ilişkin bir soru üzerine, "Umut Hakkı bizim raporumuzda var, ortak raporda olup olmayacağını bilmiyoruz." dedi.