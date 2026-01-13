Ahmet Akın: Mensubu olduğum parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muhalefet kanadından AK Parti'ye geçişler sürüyor.

Milletvekilleri ve belediye başkanları düzeyinde geçişler devam ederken, ortaya bir iddia daha atıldı.

AHMET AKIN İÇİN AK PARTİ İDDİASI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündeme geldi.

Umrede olduğunu söyleyen Akın, döndüğünde belediyedeki meclis toplantısında açıklama yapacağını söylemişti.

Buna göre Akın, bugün AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Akın, açıklamasında şöyle dedi;

"MENSUBU OLDUĞUM PARTİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ'DİR"

"Bir tartışmaya nokta koymak istiyorum. Çok değerli arkadaşlarım, Balıkesirimizin çok geniş bir coğrafyası var.

Birilerine cevap vermeye çalışarak kaybedecek vaktim yok. İnanın ben her günümü Balıkesirimizin bildiğimiz sorunlarını çözmekle, ihtiyaçlarını giderebilmekle ilgili çalışıyorum.

Şunun altını çizmem lazım. Genel siyasi tartışmalara da vaktim yok. Olmayan gündemleri konuşmaya hiç vaktim yok. Tüm siyasi partilere teşekkür ediyorum.

Mensubu olduğum parti, Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

"ÇOK KIRGINIM"

Burada yapılan büyük bir ayıp var. Umredeydim. Bu bana değil, dinimize hakarettir. Benim umrede olmamı siyasi tartışmalara vesile edip birleştirenlere çok kırgınım.

Yola çıkarken helallik istenir değil mi? Geleneğimizde var bu. Başka yerlere çekilmesini içime sindiremiyorum."