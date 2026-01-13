CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin kapısına Özgür Özel'in adı yazıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'de adaylık yarışı kızışıyor...

CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları devam ederken Genel Başkan Özgür Özel'in, kamuoyu önünde yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını savunan bir tutum sergilese de parti kulislerinde, kendi adaylığı için zemini adım adım güçlendirdiği yorumları yer alıyor.

Özel'in yaptığı son hamle ise bu iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

KAPIYA KENDİ İSMİNİ YAZDIRDI

CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, parti içindeki adaylık tartışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Özgür Özel, ofisin kapı isimliğine kendi adını yazdırarak güç mücadelesini bir adım daha ileri taşıdı.

FOTOĞRAFLARLA ORTAYA ÇIKTI

Ofisten çekilen fotoğraflarda önceden kapıda sadece Ekrem İmamoğlu'nun adı olduğu gözükürken yeni eski Esenyurt Başkanı Ahmet Özer'in de içinde bulunduğu yeni çekilen bir fotoğrafta Özgür Özel'in de Genel Başkan sıfatıyla isminin yazıldığı görüldü.

İMAMOĞLU'NUN FOTOĞRAFI KALDIRILMIŞTI

Daha önce yapılan bir toplantıda, ofis ilk kurulduğunda İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı arka planın kaldırıldığı, yerine yalnızca "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" ifadelerinin bulunduğu kırmızı bir fon hazırlandığı görülmüştü.

Özel'in bu yeni fon önünde açıklamalarda bulunması, parti kulislerinde subliminal olarak 'aday benim' mesajı olarak yorumlanmıştı.