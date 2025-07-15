90 bin camiden eş zamanlı olarak sela okunacak

Bugün 15 Temmuz...

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden bugün itibarıyla tam 9 yıl geçti.

9 yıl önce millet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara indi ve darbeye geçit vermedi.

Bugün darbe günü olduğu gibi yine camilerden selalar okunacak...

TÜM CAMİLERDE EŞ ZAMANLI SELA VERİLECEK

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te tüm camilerde eş zamanlı sela verilecek, cami minarelerinin ışıkları sabaha kadar açık kalacak.

"SABAH NAMAZI" BULUŞMALARI

Çarşamba sabahı ise tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlenecek.

Kent meydanlarında yapılacak anma etkinliklerinde Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve dualar yer alırken il ve ilçe müftülükleri heyetleri, şehitlikleri, şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret edecek.

KUR'AN KURSLARINDA DA ETKİNLİKLER OLACAK

Yaz Kur'an kurslarında ise "15 Temmuz ve Din Görevlileri" temalı özel etkinlikler düzenlenecek, Diyanet Gençlik Hizmet Merkezleri'nde gençlere yönelik din istismarı konusunda bilgilendirme toplantıları yapılacak.

Diyanet Radyo ise edebi metin seslendirmeleri gibi içeriklerle vatandaşlara ulaşacak.