İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayılarını duyurdu. Bu kapsamda en yüksek vaka görülen il, aşılamanın en düşük olduğu Siirt oldu.

3 -9 Temmuz tarihlerinde illere göre koronavirüs kaynaklı vaka sayıları belli oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarını Twitter hesabından paylaştı. Koca, haritalı paylaşımına "Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." notunu düştü.

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.

EN FAZLA VAKA SAYISI SİİRT'TE

Bu kapsamda en fazla vaka sayısı 231,67 ile Siirt'te olduğu görüldü. Siirt'i Ağrı ile Bitlis takip etti.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

En az vaka görülen iller Kilis, Hatay, Osmaniye ve Adana oldu.

EN DÜŞÜK AŞILAMA SİİRT'TE

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de koronavirüs aşı programının en düşük olduğu il Siirt.

Ülke genelinde 56 milyon doz üzerinde aşı uygulanırken, Siirt'te ise 81 bin 500 dolayında.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Bakan Koca, geçen haftaya göre 100 bin kişide vaka sayısı en çok azalan illeri de sıraladı. Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum." dedi.

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