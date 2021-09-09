Kuzey Irak'ta 3 terörist öldürüldü

MSB, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"FEDAKARCA MÜCADELE DEVAM EDİYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesine devam ediyor. Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

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