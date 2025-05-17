ABD Başkanı Trump, Gazze'de halkın açlıktan öldüğünü belirtti

AA

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

Trump, Orta Doğu turunun son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ayrılmadan önce Amerikan Fox News kanalına, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ve Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gibi konuları değerlendirdi.

"BU DERİN SORUN AMA ÇÖZECEĞİZ"

Orta Doğu turu kapsamında bir araya geldiği 3 liderin Gazze'de halkın gıdaya erişemediğini gündeme getirdiğini ifade eden Trump, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü söyledi.

Trump, "Bu konunun üzerinde çalışmaya başladım. Bu derin sorun ama çözeceğiz." dedi.

"PUTİN İLE ÇOK İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Putin'in de "savaştan bıktığını" söyleyen Trump, "Putin ile çok iyi bir ilişkim var. Sanırım bir anlaşma yapacağız. Bir araya gelmeliyiz ve muhtemelen bunu planlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"ZELENSKY İLE ZOR BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİM"

Ukrayna Devlet Başkanı Vlwdimir Zelensky ile Beyaz Saray'daki görüşmesini hatırlatan Trump, "Zelensky ile zor bir görüşme geçirdim çünkü dediği şeyler hoşuma gitmedi ve işi kolaylaştırmıyordu." ifadesini kullandı.

"SURİYE'DEKİ LİDERLE TANIŞTIM, OLDUKÇA YAKIŞIKLI BİR ADAM"

Trump, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını belirtti.

Görüştüğü liderlerin kendisine, "Suriye'nin yaptırımlar nedeniyle toparlanamadığını" söylediğini aktaran Trump, yaptırımları kaldırma kararı alarak, Suriye'ye ve ülkenin yeni lideri Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya "şans vermek" istediğini kaydetti.

Trump, Şara ile görüşmesine ilişkin, "Suriye'deki yeni liderle tanıştım. Oldukça yakışıklı bir adam, genç ve yakışıklı." diye konuştu.