ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Cumhuriyet Bayramı için mesaj yayımladı

- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye'ye kutlama mesajı yayımladı.
- Mesajında, Türkiye ile güçlü bağlara, dostluğa ve Türkiye'nin NATO müttefiki olarak önemine vurgu yaptı.
- Rubio, ABD-Türkiye ortaklığının küresel barış ve güvenlik için hayati olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir kutlama mesajı paylaştı.
Yapılan yazılı açıklamada, Bakan Marco Rubio'nun şu sözleri yer aldı:
''ABD- TÜRKİYE İLİŞKİLERİ HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR''
“ABD ve Amerikan halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102’nci yıl dönümü münasebetiyle Türkiye halkına en içten tebriklerimi sunmak isterim.
ABD-Türkiye ilişkileri, küresel barış, güvenlik ve refah için hayati öneme sahiptir.
''DEĞERLİ BİR NATO MÜTTEFİKİDİR''
Türkiye Cumhuriyeti, uzun süredir değerli bir NATO müttefikidir.
Türkiye, bölgesel istikrarın korunması ve terörle mücadeleden ticaretin genişletilmesi ve enerji iş birliğinin güçlendirilmesine kadar birçok alanda ortak çıkarlarımızı paylaştığımız hayati bir ortaktır.
''İTTİFAKIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ''
İkili iş birliğimiz, Amerikalıları, Türkleri ve küresel toplumu daha güvenli ve daha müreffeh hale getirmeye devam etmektedir.
Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sizlerle birlikte kutluyor ve güçlü ortaklığımızı ve ittifakımızı daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”