Motorine zam geliyor

Akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum da akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini üzecek.

ZAM GELİYOR

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.

MOTORİNE ZAM YOLDA

10 Ocak tarihinde 93 kuruş indirime gidilen motorine bu sefer zam gelmesi bekleniyor.

Yarından itibaren motorine 1,08 lira zam gelmesi öngörülüyor.

FİYATLAR NE KADAR OLACAK

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 54,76 liraya, Ankara'da 55,86 liraya, İzmir'de ise 56,13 liraya yükselmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.