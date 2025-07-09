ABD Dışişleri Bakanlığı iletti: Teröristbaşı Gülen'in ölüm belgesi adli makamlarda

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, ülkeye sadece can kayıpları ve yaralanmalar değil, aynı zamanda büyük hasarlar da yaşattı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası hukuk mahkemelerinde açılan maddi tazminat davalarının tamamında elebaşı Gülen, 1 numaralı "davalı" olarak yer alıyor.

DAVALAR DEVAM EDİYOR

Dava dilekçelerinde, davalıların eylemleri nedeniyle doğan zarardan müşterek ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilirken, mal varlığı kaçırma ihtimaline karşı ceza davaları beklenmeksizin taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine tedbir konulması da talep ediliyor.

Devam eden tazminat davalarının sonuçlanmasıyla, ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezalarına çarptırılan darbecilerin, sebep oldukları hasarların bedelini de ödeyecekleri belirtiliyor.

ÖLÜMÜ RESMİYET KAZANDI

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim 2024'te ABD'de hayatını kaybettiği, ABD Dışişleri Bakanlığınca Türk makamlarına iletilen belgeyle resmiyet kazandı.

Gülen'in nüfus kaydına "ölü" şerhi düşülürken, hakkında açılan ceza davalarında "düşme kararı" verilmesi, maddi tazminat davalarında ise "yasal mirasçılarının sorumlu tutulması" bekleniyor.

DIŞİŞLERİNDEN İKİ BAKANLIĞA İLETİLDİ

Diplomatik kanallar aracılığıyla ulaştırılan belge, Dışişleri Bakanlığı tarafından Adalet ve İçişleri bakanlıklarına gönderildi.

Adalet Bakanlığı, hukuki sürecin başlatılması ve ölüm kaydının resmiyet kazanması için gerekli adımları atarken, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla da Gülen'in nüfus kayıt örneğine "ölü" şerhi düşüldü.

KAYITLARA GÖRE ERZURUM'DA

Nüfus kayıt örneğinde yer alan bilgilere göre, Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan teröristbaşı Gülen'in ikametgah adresi ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg kasabası olarak görünüyor.

Kayıtlarda Gülen'in 20 Ekim 2024'te St. Luke's Hastanesi'nin Monroe kampüsünde öldüğü belirtiliyor.

AİLESİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

FETÖ elebaşının nüfus kayıt örneğinde ailesiyle ilgili de detaylar yer alıyor.

Buna göre, Gülen'in hayatta olan kardeşleri ve yasal mirasçıları arasında Mesih, Salih ve Kutbettin Gülen ile Fazilet Korucuk bulunuyor.