Petrol
85.23
-0.21%
Euro
19.4342
0.35%
Dolar
18.6144
-0.03%
Altın
1.05
0.28%
Borsa
4854
0.00%
Bitcoin
316.850
0.97%
BTXN Coin
5.94
0.16%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C
    ABD: Türkiye'nin operasyonları, Suriye'de askerlerimizin güvenliğini tehdit etti

    ABD: Türkiye'nin operasyonları, Suriye'de askerlerimizin güvenliğini tehdit etti

    Pentagon, Türkiye’nin, Suriye’de "ABD askerlerinin konuşlu olduğu bölgede" PKK/YPG terör örgütünü hedef almasının, askerlerinin güvenliğini tehdit ettiğini açıkladı.
    • 24.11.2022 - 07:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin meşru haklarını kullanarak, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör odaklarına yönelik başlattığı Pençe Kılıç operasyonuna ABD'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

    ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder yazılı açıklama yaparak Türkiye'nin hedef aldığı PKK/YPG terör örgütü unsurlarını "yerel ortak" olarak tanımladı.

    "Operasyon, ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti"

    Ryder, açıklamasında, "Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyuyor. Bu tırmanış, DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyonun DEAŞ’ı zayıflatmak ve yenilgiye uğratmak için yıllardır sürdürdüğü ilerlemeyi tehdit ediyor. Suriye'deki son hava saldırıları, Suriye’de DEAŞ’ı yenmek ve on binden fazla DEAŞ tutuklusunun gözetimini sağlamak üzere yerel ortaklarla çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti." ifadesine yer verdi.

    ABD: Türkiye nin operasyonları, Suriye de askerlerimizin güvenliğini tehdit etti #1

    "Hem Türkiye hem de Suriye'deki sivil can kayıplarını kınıyoruz"

    AA'nın haberine göre; Ryder şöyle devam etti:

    "Hem Türkiye'de hem de Suriye'de meydana gelen sivil can kaybını kınıyor ve taziyelerimizi sunuyoruz. Sivillerin kasten hedef alındığı haberlerinden da endişe duyuyoruz. Gerginliğin azaltılması için çağrıda bulunurken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkesi sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz."

    ABD: Türkiye nin operasyonları, Suriye de askerlerimizin güvenliğini tehdit etti #2

    Terör örgütüne Pençe-Kılıçda operasyonu

    PKK/YPG terör örgütünün, İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırısının ardından Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı başlatmıştı.

    Terör örgütü, Gaziantep ve Kilis'te de sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

    ABD: Türkiye nin operasyonları, Suriye de askerlerimizin güvenliğini tehdit etti #3

    ABD basınında, Türk savaş uçaklarının salı günü Haseke'nin kuzeyinde vurduğu bir terör örgütü PKK/YPG hedefinin, ABD askerlerinin konuşlu olduğu karargaha yakın bir yer olduğu iddia edilmişti.

    ABD: Türkiye nin operasyonları, Suriye de askerlerimizin güvenliğini tehdit etti #4

    ABD: Türkiye nin operasyonları, Suriye de askerlerimizin güvenliğini tehdit etti #5


    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Google, depremi birkaç saniye önce haber verdi
    Teknoloji

    Google, depremi birkaç saniye önce haber verdi

    Konya'da köpeğin neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı
    3. Sayfa

    Konya'da köpeğin neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı

    Görüş Bildir