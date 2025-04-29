ABD'nin Yemen’e yönelik saldırıları sürüyor.
Bu saldırılar sürerken, 17 ve 24 Nisan’da yeni gelişmeler yaşandı.
Bu gelişmeler, Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.
Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği liman saldırısında, 2 ayrı Türk gemisi de Ras İsa Limanı'ndaydı.
17’si Türk vatandaşı olan mürettebatın bekleyişi hala sürüyor.
2 Türk gemisi ve içindeki 17’si Türk vatandaşı olan mürettebata ilişkin yeni bilgiler, tv100 ekranlarında aktarıldı.
tv100’e ÖNEMLİ BİLGİLER
Gemilerin ve Türk vatandaşlarının limandaki bekleyişi sürerken Dışişleri Bakanlığı kaynakları, son duruma ilişkin tv100’e önemli bilgiler verdi
Türk vatandaşlarının sağlığının ve gemilerin durumunun iyi olduğu vurgulandı.
"TÜRKİYE YAKINDAN TAKİP EDİYOR"
Gemilerden birinde 4, diğerinde ise 13 Türk’ün bulunduğu aktarıldı.
Bakanlığın ve Türkiye’nin Sana Büyükelçiliği'nin konuyu yakından takip ettiğinin altı çizildi.
Kaynaklar, “Amerika Birleşik Devletleri nezdinde temaslarda bulunulduğuna” işaret etti.
Görüşmelerde, “mürettebatın ve gemilerin güvenliği bakımından azami hassasiyet gösterilmesi beklentisi" dile getirildi.
GEMİLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Türk gemilerinin, yüklerini tahliye etmek için Yemen’in en önemli ticaret limanı olan Ras İsa’daki bekleyişleri sürüyor.
2 Türk gemisinin yanı sıra 12 farklı ülkeye ait gemiler de limanda bulunuyor.
Kaynaklar, gemilerin limandan ayrılması için girişimlerin sürdüğünün altını çizdi.
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