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ABD, Yemen’e saldırdı, Türk gemisi mahsur kaldı: Son durumu tv100 muhabiri anlattı

ABD, Yemen’e saldırdı, Türk gemisi mahsur kaldı: Son durumu tv100 muhabiri anlattı Yemen’in en önemli ticaret limanı 1 hafta arayla 2 kez Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi olurken, mahsur kalan Türk gemisi ise Ras İsa Limanı'nda bekleyişini sürdürüyor.