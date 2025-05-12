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ABD'den PKK'nın feshine ilişkin açıklama: Bir dönüm noktası

ABD'den PKK'nın feshine ilişkin açıklama: Bir dönüm noktası PKK'nın feshine ilişkin ABD Türkiye Büyükelçiliği tarafından X üzerinden yapılan açıklamada, terörist grupların silah bırakmasının medeniyet için her zaman zafer teşkil edeceği belirtilerek, "PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir." denildi.