ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Barrack, Suriye özel temsilcisi olarak atanacak

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ABD'den Suriye için peş peşe hamleler geliyor.

Çıktığı Orta Doğu turunda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşen Donald Trump, burada aldığı kararlardan da bahsetmişti.

Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinen Trump, tüm yaptırımların kaldıracaklarını açıklamıştı.

Yaptırımların kaldırılmasının ardından ise bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

TOM BARRACK ÖZEL TEMSİLCİSİ OLACAK

Reuters haber ajansı, konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi bir kişi ve Türkiye'deki bir diplomata dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump'ın uzun süredir dostu olan ve ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan Thomas Barrack'ı Suriye özel temsilcisi olarak atayacağını söyledi.

Bu karar, Trump'ın geçen hafta Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılacağına dair yaptığı dönüm noktası niteliğindeki açıklamanın ardından geldi.

Bu kararın aynı zamanda ABD'nin, Beşar Esad'ın aralık ayında devrilerek 14 yıllık iç savaşın sona ermesinden bu yana Türkiye'nin Şam üzerinde kilit bölgesel etkiye sahip olduğunu kabul ettiğini gösterdiği yorumlarına da yol açtı.

Konuyla ilgili yorum yapması istenen ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise bir yorum yapmaktan kaçındı.

Dün Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, aralarında Barrack'ın da bulunduğu Türk büyükelçilik personelinin Suriye'deki yerel yetkililerle birlikte çalışarak ne tür bir yardıma ihtiyaç duyduklarını anlamalarına izin verdiklerini söylemişti.

Rubio, "Bu hükümetin başarılı olmasına yardımcı olmak istiyoruz, çünkü bunun alternatifi tam ölçekli bir iç savaş ve kaos olacaktır ki bu da elbette tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracaktır" demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DETAYI

Trump, kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prens Salman ile birlikte aldığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, şu ifadeleri kullanmıştı;