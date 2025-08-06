ABD'nin ünlü dergisi KAAN'ı yazdı: F-35'in rakibi olacak

Türkiye, savunma sanayiinde dünya çapında ses getiren bir başarıya imza attı.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 5. nesil savaş uçağı KAAN, teknolojik üstünlüğü ve stratejik kabiliyetleriyle uluslararası arenada adından söz ettiriyor.

ABD MEDYASI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

ABD'nin ünlü dergisi Newsweek, Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen 5. nesil savaş uçağı KAAN'ı yazdı.

Dergi, KAAN'ın F-35'e rakip olacağını vurgularken yerli ve milli savaş uçağına ilişkin çarpıcı detaylar aktardı.

"F-35'E RAKİP"

Newsweek, KAAN'ın F-35 savaş uçaklarına rakip olduğunu yazdı.

Newsweek, ABD yapımı F-35 hayalet savaş uçaklarına kıyasla Türkiye'nin KAAN savaş uçağının daha erişilebilir bir alternatif olarak konumlandığını belirtti ve Güney yarımküreye yönelik silah satışlarında KAAN'ın rekabete hazırlandığını kaydetti.

Türkiye ile Endonezya arasında 48 uçaklık ihracat anlaşması yapıldığını hatırlatan dergi, "Türk ürünleri, gelişmekte olan ekonomilerin ilgisini çekiyor. Temmuz ayı sonunda Türkiye, dünyanın en büyük Müslüman ülkesi Endonezya ile 48 uçaklık ilk ihracat anlaşmasını imzaladı" ifadesini kullandı.

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

KAAN savaş uçağının geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Newsweek, gelişmeyi "Neden önemli?" başlığı altında açıkladı.

Türkiye'nin küresel sahnede yer edinmeye başladığını belirten Newsweek, "Türkiye'nin ilk yerli üretim beşinci nesil hayalet savaş uçağı, savunma teknolojisinde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik önemli bir adımdı. Daha önce Batı'nın askeri teknolojisi ile donanmış olan Türkiye, uzun zamandır ABD, Rusya (Sovyetler Birliği), Çin ve Avrupalı güçlerin hakim olduğu bir alanda kendine yer edinmeye başladı" yorumunda bulundu.

Newsweek, Türk savunma sanayisinin Ukrayna'daki savaş ile dikkatleri üzerine çektiğini "Türkiye, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullandığı Bayraktar TB-2 insansız hava aracının erken dönem başarısının ardından uluslararası alanda dikkat çekmeye başladı" ifadesiyle belirtti.

STRATEJİK BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Newsweek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN'ın, Türkiye'nin envanterinde yer alan eski F-16 savaş uçaklarının yerini almasının amaçlandığını aktardı.

KAAN'ın düşük maliyeti ile Türkiye'ye komşu ülkeler için de önemli bir seçenek olabileceğine değindi. TUSAŞ yönetiminin de KAAN'ın F-35'ten daha uygun maliyetli olmasını beklediğini aktardı.

Dergi, Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 füze sistemi satın alması nedeniyle CAATSA yaptırımlarına uğradığını hatırlattı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde savunma sanayisinde stratejik bağımsızlığa doğru kaymaya başladığının altını çizdi.

Türk firmalarının, F-35 için 900'den fazla parça ürettiğini ve bu sayede havacılık teknolojisi alanında önemli deneyim kazandığına değindi.

HEDEF 2028

24 Haziran 2024'te yayınlanan bir raporu aktaran Newsweek, Sovyetler Birliği döneminden kalma silahlarını NATO standartlarına uygun hale getirmek isteyen ülkelere KAAN'ın ihraç edilebileceğini ve böylece KAAN'ın pazardaki yerinin şekilleneceğini kaydetti.

Geçen yılki ilk test sürüşünün ardından KAAN'a ilginin arttığını ve Mısır'ın jet programına katılabileceğinin öne sürüldüğünü kaydeden Newsweek, "Türkiye, KAAN savaş uçağının konuşlandırmasına 2028 yılına kadar başlamayı hedefliyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN F-35 TALEBİ İSRAİL'DE ENDİŞE YARATTI

Endonezya'ya uçak tedarik anlaşmasının ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Haziran ayında açıklandığını hatırlatan Newsweek, Erdoğan'ın "Yerli ve milli savunma sanayimizin ilerleyişini ve başarılarını sergilemektedir" sözlerine yer verdi ve şöyle devam etti:

Amerika'nın Körfez müttefikleri de KAAN'a ilgi gösterdi. Ancak Washington, İsrail'in askeri üstünlüğünü korumak amacıyla bölgeye ileri düzey sistemlerin transferi konusunda hala isteksiz. Öte yandan, ABD ile Türkiye, sadece Gazze konusunda değil, Suriye kaynaklı mevcut İsrail-Türkiye gerilimleri nedeniyle de anlaşmazlık yaşamaya devam ediyor. Buna rağmen Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri için hala F-35 uçaklarını istiyor ve yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile bu konudaki görüşmelerde ilerleme sağlandığını duyurdu. Bu durum, İsrail'de endişelere yol açtı.

ÜRETİMİ 2022'DE BAŞLADI

Beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın üretim faaliyetlerine Mart 2022'de başlandı.

Yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi kabiliyetlere sahip KAAN'ın, Mayıs-Kasım 2022 tarihleri arasında komponent montajları tamamlandı.

Kasım 2022'de son montaj hattı devreye alındı.

Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen yoğun sistem testlerinin devamında, 10 Şubat 2023'te planlanandan önce hangardan çıkışı gerçekleştirildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL HAVALANDI

Ardından ilk motor çalıştırma, ilk yavaş taksi testleri yapılan KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştirdi.

KAAN, 6 Mayıs 2024'te ikinci kez havalandı.

KAAN, ikinci test uçuşunda 14 dakika havada kalarak, 10 bin feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı.

KAAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Maksimum Seyir Hızı: 1,8 Mach

- İrtifa Tavanı: 55.000 ft

- Güç Limitleri : +9g/-3,5g

- Dahilî Silah Yuvası

- Süperseyir Kabiliyeti

- Düşük Radar İzi

- Çoklu Görev Profili

- Hava-Hava Kabiliyeti

- Hava-Kara Kabiliyeti