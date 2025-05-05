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ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun yıllardır yakın çevresinde yer alan iş insanı ve stratejik danışmanı Tom Barrack, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi olarak resmen görevine başladı.

"AMACIM, TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNİ İLERİ TAŞIMAK"

78 yaşındaki Barrack, Ankara’ya geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada, “Amacım Türkiye-ABD ilişkilerini daha ileri taşımak” sözleriyle dikkat çekti.

SENATO ONAYI İLE GELDİ, GÖREV BOŞLUĞUNU DOLDURDU

Barrack, Ocak 2022 ile Eylül 2024 tarihleri arasında Türkiye’de görev yapan Jeff Flake’in ardından bu göreve atandı. Flake’in ayrılığı sonrası büyükelçilik koltuğu bir süre boş kalmıştı. Trump’ın önerisiyle aday gösterilen Barrack’ın ataması, ABD Senatosu’nda yapılan oylamalar sonucunda 60’a karşı 36 oyla resmen onaylandı.

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İLK AÇIKLAMASINDA "TÜRKİYE" DEDİ

Ankara’ya gelişinde basın mensuplarına Türkçe “Merhaba, hoşbulduk” diyerek seslenen Barrack, sadece diplomatik nezaketiyle değil, kullandığı bir kelimeyle de gündem oldu. Açıklamalarında “Turkey” yerine özellikle “Türkiye” ifadesini tercih etmesi dikkat çekti. Barrack, iki ülke arasında güçlü bir işbirliği potansiyeli olduğunu vurgulayarak, ilişkilerde karşılıklı uyum ve pozitif bir ivme yakalanabileceğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN NATO'YA KATKISI BÜYÜK"

Barrack, daha önce Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin jeopolitik önemine ve NATO içindeki rolüne değinmişti. “Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesişim noktasında bulunan Türkiye, sadece bölgesel değil, küresel güvenlik yapılarında da kritik bir aktördür” diyen Barrack, Türkiye’nin ittifaka olan katkılarını açıkça vurgulamıştı.

TOM BARRACK KİMDİR

1947 yılında Kaliforniya’da dünyaya gelen Thomas Joseph Barrack Jr., emlak ve özel sermaye yatırımları alanında adını duyurmuş bir iş insanı. Colony Capital’in kurucusu ve uzun yıllar CEO’luk görevini yürüttü. Barrack, 2017’de Trump’ın yemin törenini organize eden komitenin başında yer aldı ve etkinlik için 100 milyon dolardan fazla bağış toplayarak bir rekora imza attı.

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Barrack’ın dedesi ve büyükannesi, 1900’lü yılların başında Lübnan’ın Zahle kentinden ABD’ye göç eden Hristiyan bir aileye mensuptu. Babası bir bakkal, annesi ise sekreter olan Barrack, mütevazı bir geçmişten gelerek Amerikan iş ve siyaset sahnesinde etkili bir figür haline geldi.

Şimdi gözler, bu güçlü diplomatik figürün Washington-Ankara hattında nasıl bir denge kuracağına çevrilmiş durumda.