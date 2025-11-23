Abdulkadir Uraloğlu: 2028'e kadar iltisak hattı uzunluğunu 608 kilometreye ulaştıracağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, ulaşım yatırımları ile sanayi üreticisinin yanına olmayı sürüdürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin dört bir yanında sanayi üretimini limanlara, lojistik merkezlere ve ana demiryolu koridorlarına bağlayan iltisak hattı yatırımlarının hızla devam ettiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin ulusal demiryolu ağı üzerinde 445,8 kilometre uzunluğunda 287 iltisak hattı bulunuyor." ifadesini kullandı.

İLTİSAK HATLARI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bakan Uraloğlu, yapımı devam eden iltisak hatları hakkında da bilgi verdi.

Uraloğlu, Filyos, Adapazarı Karasu, Afyonkarahisar İşcehisar, Polatlı ve Ticaret Odası OSB, Çukurova, Dörtyol-Hassa Tüneli ve Demiryolu 1. Etap, Hasanbey Lojistik Merkezi-Eskişehir OSB, İncesu OSB ve Havza OSB iltisak hatlarında yapım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

"2028 YILINDA İLTİSAK HATTI UZUNLUĞUNU 608 KİLOMETREYE ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, "Şu anda mevcut hatlarımızın yanı sıra yapımı devam eden ve etüt edilen hatlarımız da tamamlandığında 885,1 kilometre uzunluğunda 331 adet iltisak hattımız olacak.

12. Kalkınma Planı kapsamında ise 2028 yılında iltisak hattı uzunluğunu 608 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

TOPLAM UZUNLUĞU 150,5 KİLOMETRE OLAN 9 AYRI PROJE

Uraloğlu, "Toplam Uzunluğu 150,5 kilometre olan ayrı 9 projemizde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Lojistik Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan 17 kilometrelik 8 iltisak hattı bulunduğunu belirten Uraloğlu, 82,4 kilometrelik 10 projeyi tamamladıklarını; 189,4 kilometrelik 17 iltisak hattının ise proje çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

"BU HATLAR İLE OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 9,8 MİLYON TON YÜK TAŞINDI"

Söz konusu hatlar ile gerçekleştirilen yük taşımalarının; tüm demiryolu yük taşımalarının yaklaşık yüzde 46,9’unu oluşturduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ocak-Ekim döneminde iltisak hatları ile 9,8 milyon ton yük taşıdık." açıklamasında bulundu.