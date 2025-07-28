Abdulkadir Uraloğlu: 6 bin 206 uçak trafiği ile rekorumuzu tazeledik

Türk hava sahasında günlük transit uçuş ve uçak trafiği rekoru kırıldı.

Açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan geldi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerini değerlendirdi.

"TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ"

Türk hava sahasında iki yeni rekora imza atıldığına işaret eden Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezinin, üstün koordinasyon ve yönetim kabiliyetiyle günlük transit uçuşta ve toplam uçak trafiğinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Uraloğlu, "27 Temmuz'da 1760 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. Söz konusu uçuşlara emniyetli ve etkin şekilde hizmet sunarak, 24 Temmuz 2025'te kaydedilen 1756 uçuşluk rekoru geride bıraktık." ifadesini kullandı.

"TÜRK HAVA SAHASI, MERKEZİ BİR KONUMA ULAŞTI"

Trafik yoğunluğunun rekor seviyelere ulaştığı bu günlerde DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin uçuşlara kesintisiz, emniyetli ve yüksek standartlarda hava trafik hizmeti sunmaya devam ettiğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: