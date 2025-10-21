Abdulkadir Uraloğlu: Antalya Havalimanı'na yeni bir hava trafik kontrol kulesi kazandırıyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'na kazandırılacak yeni teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, yapılması planlanan kulenin 77 metre yüksekliğinde olacağını belirtti.

"YENİ KULEMİZ ANTALYA'NIN SİMGELERİNDEN BİRİ OLACAK"

14 katlı yapının; operasyon, gözlem ve destek katlarıyla modern havacılığın ihtiyaçlarına cevap vereceğini açıklayan Uraloğlu, "Yeni kulemiz sadece bir hava trafik binası değil aynı zamanda Antalya'nın simgelerinden biri olacak" dedi.

Yapılacak yeni teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi hakkında detaylı bilgiler veren Bakan Uraloğlu, yapılacak alanlar sayesinde mekansal bütünlük sağlanacağını da belirtti.

"YENİ KULE 77 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞACAK"

Kulenin toplamda 14 kattan oluşacağını aktaran Uraloğlu, ayrıca şu sözleri kullandı:

Yapı kompleksi; hava trafik kontrol operasyonlarını yönetecek teknik blok ile 77 metreye ulaşan kuleden oluşacak. Toplam 14 katlı kulede, 2 destek katı, 1 gözlem katı ve 1 operasyon katı yer alacak.



Bu alanlar sayesinde hem mekansal bütünlük sağlanacak hem de personelimizin motivasyonuna katkı verecek.

"LİKYA DENİZ FENERLERİNDEN İLHAM ALINDI"