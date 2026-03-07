Hakan Fidan: Türkiye provokasyona gelecek bir ülke değil

İstanbul’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı’nın ardından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Toplantıya ev sahipliği yapan Bakan Fidan, Türk hava sahasına yönelen ve düşürülen füze ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye’nin İran tarafını uyardığını söyledi.

"KOLAY PROVOKASYONA GELMEYİZ"

Basın toplantısında konuşan Fidan, Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın hava sahasına girerken etkisiz hale getirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bize atılan füze ile ilgili; bunlar biliyorsunuz hava sahamıza girerken vuruldu. Yaptığımız istişareler neticesinde, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz kolay provokasyona gelen bir ülke değiliz. Kendi güvenliğimizi savunmada çok şükür hiçbir sıkıntımız yok.

Fidan, olayın ardından İranlı yetkililerle temas kurulduğunu ve Ankara’nın endişelerini ilettiğini aktardı.

İRAN'A UYARI: KİMSE MACERAYA ATILMASIN

Fidan, füzenin yanlışlıkla hedef değiştirmiş olabileceğini ancak benzer olayların tekrarlanmaması gerektiğini belirterek İran tarafına açık mesaj verildiğini söyledi:

İranlı arkadaşlarımızla konuştuk. Dedik ki; eğer yolunu kaybetmiş bir füzeyse başka bir konu ama bunun devamı gelecekse dikkat edin. Böyle bir maceraya İran’da hiç kimse atılmasın.

Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarı savunduğunu vurgulayan Fidan, Ankara’nın uzun yıllardır dengeli ve şeffaf bir politika izlediğini ifade etti.

"SALDIRI STRATEJİSİ DOĞRU DEĞİL"

İran’ın bölgedeki askeri stratejisine de değinen Fidan, bir ülkeden saldırı gelmediği sürece başka ülkelere saldırmanın doğru bir yaklaşım olmadığını dile getirdi:

Bölgeden saldırı gelmediği sürece başka ülkelere saldırarak baskı üretme stratejisi doğru değil. Bu hem savaş stratejisi açısından hem de bölge istikrarı açısından yanlış.

Fidan, Türkiye’nin İran’a uzun süredir komşularla iyi ilişkiler kurulması ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi yönünde tavsiyelerde bulunduğunu da belirtti.

İÇ SİYASİ DURUMA VURGU

İran’daki son açıklamalara da değinen Fidan, İran yönetiminde karar alma süreçlerinde bazı sorunlar yaşandığını ifade etti.

İran şu anda gerçekten zor günlerden geçiyor. Liderlik içerisinde bazı noktalarda bir araya gelme ve karar alma problemleri yaşanıyor.

Fidan, açıklamasını Ramazan ayına da atıfta bulunarak İran halkına iyi dileklerini ileterek tamamladı.