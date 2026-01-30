Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne kadar yol yaparsanız trafik o kadar sıkışır diyen çapsızlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni'ne katıldı.

Burada muhalefete de eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin dört bir yanını bölünmüş yollarla donattıklarını söyledi.

Muhalefetin tüm engelleme çabalarına rağmen, millete hizmet yolundan geri durmayacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;



"ESER DÜŞMANI MUHALEFET"

"Bölünmüş yol projesini ilk açıkladığımızda takoz diye tanımladığımız bu zihniyetle hem de çok acı bir şekilde yüz yüze geldik. Yapılan her hizmeti karalamayı, her işe bir kulp takmayı marifet zanneden hizmet ve eser düşmanı muhalefet hemen karşımıza dikildi, bize demediğini bırakmadı.

Çıktılar koro halinde; 'Bu yollar çabucak bozulur, milletin kaynağını israf ediyorsunuz' dediler. 'Kendilerine yakın müteahhitleri zengin ediyorlar' dediler. 'Petrol lobisine hizmet ediyorlar' dediler.

"NE LÜZUM VAR, MEVCUT YOLLARI KORUYUN DEDİLER"

'Bölünmüş yola ne lüzum var, mevcut yolları koruyun yeter' dediler. Hatta muvazeneyi öyle yitirdiler ki; 'Bunların bilinçaltında milleti bölmek var, onun için bölünmüş yol adını kullanıyorlar' diye köşe yazıları yazdılar.

O günleri hatırlayanlar bilir, sırf iş yaptığımız için atmadıkları iftira, vermedikleri soru önergesi kalmadı. Meclis tutanaklarını açıp bakın.

Muhalefetin bölünmüş yol projesi için daha neler söylediğini, hangi akla ziyan cümleleri kurduklarını, hangi saçma sapan argümanlarla bu projeyi kötülediklerini sizler de göreceksiniz.

"NE KADAR YOL YAPARSANIZ TRAFİK O KADAR SIKIŞIR DİYEN ÇAPSIZLAR"

Rüşvetin, talanın, yağmanın yolunu yapmaya çalışanlara rağmen, irtikapla, ihaleyle milletin kaynaklarını peşkeş çekerek yolunu bulmaya çalışıp yolda kalanlara rağmen, 'Ne kadar yol yaparsanız trafik o kadar sıkışır' diyen çapsızlara rağmen, milletin parasıyla tropik adalarda sefa süren jet sosyeteye rağmen ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla biz donattık."