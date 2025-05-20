Abdulkadir Uraloğlu Çin yolcusu: Türkiye'nin ulaşım vizyonunu anlatacak

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Türkiye uluslararası ulaşımda kavşak olma rolünü sürdürüyor...

Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Süveyş Kanalı'nda 2021 yılında yaşanan gemi kazasının ardından kapanması ve Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler, sektörü yeni arayışlar bulmaya ve çözümler üretmeye sevk etti.

TÜRKİYE'NİN DEV PROJELERİ

'Yeni İpek Yolu' olarak tanımlanan Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi de dünyada yaşanan bu krizlere bakıldığında dünya ticaretine yeni bir soluk getirme potansiyeline sahip.

ASYA VE AVRUPA'Yİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Proje hayata geçirildiğinde kritik su yollarının hem küresel hem de bölgesel ticaretteki önemi azalacak, bununla birlikte Asya ile Avrupa arasındaki ulaşım önemli ölçüde kısalacak.

Proje; alternatif bir rotanın oluşturulmasına ve sektörde yaşanan ekonomik sorunların çözümüne aracılık edecek.

BAKAN URALOĞLU ÇİN YOLCUSU

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yoğun temaslarını sürdürüyor.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 21-25 Mayıs tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek olan 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı’na katılacak.

Fuarın ana teması 'İpek Yolu Entegrasyonu – Açık İş Birliği' olacak.

TÜRKİYE'NİN KRİTİK ROLÜNÜ ANLATACAK

Bakan Uraloğlu, fuar kapsamında gerçekleştireceği temaslarda Türkiye’nin küresel lojistik, ulaştırma ve ticaret alanındaki stratejik konumunu anlatacak.

Çinli mevkidaşıyla yapılacak ikili görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliklerinin daha da derinleştirilmesi hedefleniyor.

Bu ziyaret, Orta Koridor üzerinden Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin daha güçlü hale getirilmesi açısından kritik öneme sahip.

HAVACILIK ALANINDA YENİ ANLAŞMALAR İMZALANDI

Geçtiğimiz günlerde iki ülke arasında 15 yıl aradan sonra sivil havacılık alanında önemli bir anlaşmaya imza atılmıştı.

Haftalık yolcu sefer hakkı 21’den 49’a çıkarıldı.

Bakan Uraloğlu, bu gelişme için "Türk sivil havacılığı yeni bir çağ başlatıyor. Çin, küresel ölçekte önem taşıyan bir pazar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ MASADA OLACAK

Fuar kapsamında Çin-Orta Asya Zirvesi'nin sonuçlarının uygulanmasına odaklanılacak.

Ayrıca Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi eşleştirme toplantısı ve e-ticaret iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik oturumlar da düzenlenecek.

ORTA KORİDOR'A VURGU YAPILACAK

Toplantılarda Türkiye’nin, Çin’den Avrupa’ya uzanan Orta Koridor üzerindeki rolü yeniden gündeme gelecek.

Uraloğlu’nun yapacağı konuşmalarda bu güzergâhın güvenli, hızlı ve maliyet etkin yapısıyla alternatif ticaret rotası olarak taşıdığı değer vurgulanacak.