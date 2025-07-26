Abdulkadir Uraloğlu: Doğancı Tüneli'yle 15 dakikalık seyahat süresi 3 dakikaya indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğancı Tüneli Açılış Törenine katıldı.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada Emek-Şehir Hastanesi Metro İstasyonu ve Yüksek Hızlı Tren Hattı hakkında açıklamalarda bulundu.

"ORHANELİ VE KELES'İN GELECEĞİNE AÇILAN BİR KAPIDIR"

Doğancı Tüneli'nin bir mühendislik harikasından fazlası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları söyledi:

Doğancı Tüneli sadece bir mühendislik harikası değil, Orhaneli ve Keles'in geleceğine açılan bir kapıdır. Bu tünel Türkiye'deki en zorlu, ilmek ilmek işlediğimiz tünellerden birisidir.



Bu tünel ile zorlu şartlarda geçilen dik ve virajlı yoları ortadan kaldırıp güzergahtaki trafik güvenliğini artırarak konforlu ve güvenli yolculuğu tesis etmiş olduk.

"TÜNEL SAYESİNDE SEYAHAT SÜRESİ 3 DAKİKAYA İNDİ"

Proje bölgede, ticaretin ve turizmin daha da canlanması ve bölgenin kalkınmasının önünü açacaktır.



Tünelimiz sayesinde Doğancı Barajı geçişimi bin 600 metre kısaltarak bu kesimdeki seyahat süresini 15 dakikadan 3 dakikaya düşürdük. Bu sayede zamandan 324 milyon lira, akaryakıttan 29 milyon lira olmak üzere toplam 353 milyon liralık yıllık bir tasarruf elde etmiş olacağız.

"KARBON SALINIMINI YILLIK 1725 TON AZALTTIK"