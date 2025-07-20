Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: KKTC'de iki önemli yatırımın açılışını gerçekleştireceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, müjdeyi verdi...

Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ulaşıma katkı sunacak iki önemli projenin açılışını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Projelerin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım sağlayacağı kaydedildi.

"KKTC'DE ULAŞIMA DEĞER KATAN PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, iki önemli projeye ilişkin şu bilgilendirmelerde bulundu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ulaşıma değer katan projeleri hayata geçiriyoruz!



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, KKTC’nin kalkınmasına katkı sunacak iki önemli yatırımın açılışını gerçekleştireceğiz.

AÇILIŞI YAPILACAK PROJELER

Bakan Uraloğlu'nun paylaşımına göre açılışı yapılacak projeler:

Lefkoşa Çevre Yolu



Girne Köprülü Kavşağı

PROJELER İLE NE AMAÇLANIYOR

Bu projelerin, "şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatacağı, ulaşım süresini kısaltacağı, güvenli ve konforlu yolculuğun önünü açacağı" bildirildi.

"KIBRIS TÜRKÜ KARDEŞLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

"Bu projelerin açılışını büyük bir gururla gerçekleştireceğiz." diyen Bakan Uraloğlu, son olarak "Türkiye olarak, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadesinde bulundu.

LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLU VE GİRNE KÖPRÜYOLU KAVŞAĞI'NA İLİŞKİN DETAYLAR

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu 20 km uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirilmiş; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli merkezi konumundaki başkent Lefkoşa’nın şehir içi ve transit trafiğini düzenlemesi ile öne çıkıyor.

İnşa edilen Kuzey Çevre Yolu ile transit trafik şehir dışına alınarak, Lefkoşa’nın şehir içi ve çevre yerleşkelerle ulaşımı rahatlatıldı.

Girne Köprülü Kavşağı ise, 2 kenar ayağı 1 orta ayak olmak üzere 3 ayaktan oluşuyor.

Girne Köprülü Kavşağı'nın güvenli ve konforlu yolculuğun önünü açması hedefleniyor.