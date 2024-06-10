Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Yusufeli Merkez Viyadüğü açılıyor Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trafiğe açılacak olan Yusufeli Merkez Viyadüğü sayesinde 43 milyon TL tasarruf sağlanacağını söyledi.

ensonhaber.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli Merkez Viyadüğü hakkında bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trafiği açılacak olan viyadüğünün özelliklerinden de bahsetti.

43 milyon TL tasarruf sağlanmasına katkıda bulunacak olan viyadüğünün detaylarını Uraloğlu şu sözlerle açıkladı;

"Trafik daha güvenli hale gelecek"