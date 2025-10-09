Abdulkadir Uraloğlu: Elektrikli scooterlar ile 72,5 milyon gönderi sahibine ulaştırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında elektrikli scooterların, PTT bünyesinde ilk olarak 2021 yılı itibarıyla kullanılmaya başlandığını anımsatarak, fosil yakıt kullanımının önüne geçildiğinin altını çizdi.

Bakan Uraloğlu, 2021'de 100 adet elektrikli scooter ile başlayan uygulamanın, 2025 Ekim ayı itibarıyla bin 50 adet elektrikli scooter ile devam ettiğini belirtti.

"BU SAYEDE KARBON EMİSYONU AZALIYOR"

Uraloğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Ulaşım konusundaki yeni eğilimler ve ihtiyaçlar doğrultusunda bakanlık olarak doğa dostu uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz.



PTT dağıtım görevlileri fosil yakıt kullanan araçlar yerine yeşil enerji kullanan elektrikli scooterlar ile gönderi teslimi yapıyor, bu sayede karbon emisyonunu azaltıyor.



Ayrıca trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yüksek hareket kabiliyeti ile zamandan tasarruf edilmesini de sağlıyor.

"241 BİN 500 LİTRE FOSİL YAKIT KULLANIMININ ÖNÜNE GEÇİLDİ"

PTT'nin elektrikli scooterlar kullanmaya başlamasından bu yana kargo hariç yaklaşık 72,5 milyon gönderinin sahiplerine ulaştırıldığının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

Elektrikli scooterlar ile gönderi dağıtımında 8 milyon kilometre mesafe ve 241 bin 500 litre fosil yakıt kullanımının önüne geçildi.



Daha etkin ve hızlı bir şekilde dağıtım yapılarak dar ve araç hareketliliğinin zor olduğu alanlarda hızlı ve çevreci bir ulaşım yöntemiyle gönderilerin teslimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca yaya olarak dağıtım yapılmasına kıyasla yüzde 20 zamandan tasarruf ediliyor.

"ÜÇ BÜYÜK İLDE 45,2 MİLYON GÖNDERİ DAĞITILDI"

Elektrikli scooterlar hızının saatte 25 kilometreye çıkabildiğini ve tek şarj ile 40 kilometre mesafe gidebildiğini kaydeden Uraloğlu, şunları söyledi: