Abdulkadir Uraloğlu: Eskişehir-Mihelgazi yolunu önümüzdeki sene tamamlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli programları nedeniyle Eskişehir'e gitti.

Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i ziyaret eden Bakan Uraloğlu, kentteki programı kapsamında Bakanlığın ilçede yaptığı çalışmaları da yerinde incelediğini söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE BU YOLU BİTİRECEĞİZ"

Uraloğlu, Eskişehir-Sakarıılıca-Mihalgazi kara yolu çalışmalarına ilişkin, şunları söyledi:

"Bir ödenek problemi olmaksızın firma yetkilileri de yanımızda, bu yıl içinde, bu yolda, önceki yıllara göre, çok daha hızlı bir ilerlemenin olduğunu göreceksiniz. Önceki yaptığımız yol, sathi kaplamaydı. Şimdi yeni yapacaklarımız ve önceki yaptıklarımızın da tamamını sıcak asfalt yapacağız."

Bu yıl içinde yolun bitmesi için ciddi adımlar atacaklarını dile getiren Uraloğlu, "İnşallah önümüzdeki sene her şeyiyle bu yolu bitireceğiz." ifadesini kullandı.

"MİHELGAZİ'NİN BELEDİYE İŞLERİYLE İLGİLİ DAHA GÜÇLÜ DESTEK VERECEĞİZ"

Mihalgazi'nin diğer ihtiyaçlarını da dikkate alacaklarını aktaran Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, Etiyopya dönüşünde Cumhurbaşkanımızla beraber ziyaret ettiğimizde 'Mihalgazi'nin belediye işleriyle de ilgilen' talimatını aldık. Dolayısıyla biz de ne gerekiyorsa destek vereceğiz. Zaten veriyorduk ama şimdi daha güçlü vereceğiz."

"KÜLTÜRÜMÜZDE OLAN KIYAFETE LAF EDENE BİZ HOŞGÖRÜDE BULUNMAYIZ"

Bakan Uraloğlu, bazı olayların yaşanırken üzücü olduğunu ama bu olayların olumlu sonuçlara vesile olabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

Bizim dinimizde, inancımızda, kültürümüzde olan kıyafet şekline laf edenle ilgili biz, asla müsamaha göstermeyiz, asla hoşgörüde bulunmayız.



Bizim bacılarımız, kardeşlerimizin hangi olaylarda nasıl durduklarını, Kurtuluş Savaşı'nda neler yaptıklarını, biraz daha geriye gittiğimizde han, hakan, hanım vardır. Bizim kültürümüzde, bu vardır.

"MİHALGAZİ'E YAŞANMIŞ OLAYI, ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Biz AK Parti ile milletvekili sayısı olsun, siyaset yapan kadın sayısı olsun gerçekten üst noktaya çıktık. Mihalgazi'de bu anlamda yaşanmış olayı, biz şiddetle kınıyoruz.



Bu şekilde düşünenlerin eline fırsat geçerse neler yapabileceklerini bize anlatıyorlar. Onun için biz sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın arkasında olacağız.



Çünkü o, bize doğru yolda yürüme hedefini gösterdi. Biz de yolumuza devam edeceğiz.