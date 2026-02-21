İbrahim Tatlıses İzmir'de 4 milyon dolar dolandırıldığını açıkladı: Bende para bitmez

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Kanal D'de yayınlanan Asiye Acar'ın sunduğu 'Pazar Gezmesi' programında İzmir'deki evini açarak sert açıklamalarda bulundu.

Tatlıses, İstanbul'dan ayrılış sebebini ve İzmir'e taşınırken yaşadığı süreci anlattı.

"4 MİLYON DOLAR DOLANDIRILDIM"

İstanbul'dan taşınmasını "Vefasızlık gördüm" sözleriyle açıklayan Tatlıses, İzmir'de de huzurlu olmadığını dolandırıldığını açıkladı.

Yaşadığı mağduriyet sebebiyle artık daha temkinli olduğunu anlatan Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldığını aktardı.

"BENDE PARA BİTMEZ, AZALIR"

Tatlıses duygularını, "Merhametliyim ama vicdanım da bazı şeylere elvermiyor" sözleriyle dile getirdi.

Tatlıses, güçlü duruşunu koruduğunu vurgulayarak, "Bende para bitmez, sadece azalır" dedi.

AKRABALARINDAN VE ÇOCUKLARINDAN YAKINDI

Tatlıses, "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş" diyerek, aile içindeki kırgınlıklarından da bahsetti.

Özellikle aile üyelerine yönelik sitemlerini sıralayan sanatçı, oğlu Ahmet Tatlı'nın Manisa'daki 5 dairesini sattığını ancak kardeşlerine pay vermediğini söyledi.

Hakkında "Başı sıkışınca 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım" diyor" sözlerini kullandığı kızı Dilan Çıtak hakkında ise "Başı sıkışmadığında 'Tanımıyorum' diyor" ifadeleriyle duygularını paylaştı.

PROGRAM, TATLISES'İN DUYGULU ANLARINA ŞAHİT OLDU

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks bir sitenin ikinci katında, elektrik kontağı kaynaklı bir yangın çıkmış, yangın kısa sürede 3. bloğu sararak, patlamalar meydana gelmişti.

Yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alınan 168 daireli sitedeki yangında, 40 daire büyük hasar görmüş, 3. bloktaki daireler tamamen kullanılamaz hale gelmişti.

"YANGINDA KÜL OLAN 15 BİDON TURŞUMA ÜZÜLDÜM"

Sitede dairesi bulunan Tatlıses, yangın sırasında İstanbul'da olduğu için doğrudan etkilenmemişti.

Tatlıses evinin baştan aşağı yenilendiğini aktararak, en çok üzüldüğü şeyin 15 bidon turşusunun yanması olduğunu belirtti.

Turşuya olan düşkünlüğünü anlatan Tatlıses, mutfağındaki turşular, şalgam suyu ve sağlıklı yiyeceklerle dikkat çekti.