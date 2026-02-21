Almanya’da yaşayan gurbetçi, gıda yardımı için sırada bekleyenleri paylaştı

Almanya'da sağlık sisteminin yanında yoksulluk da baş gösteriyor.

Ülkede yaşayan gurbetçilerden zaman zaman yaşanan sıkıntılara ilişkin eleştiriler gelirken bunlara bir yenisi daha eklendi.

Ülkede yaşayan bir gurbetçi, Almanya sokaklarından bir video yayınladı.

GIDA YARDIMI İÇİN KUYRUK

Sosyal medyada paylaşılan videoda gıda yardımı için bekleyenlerin uzun bir kuyruk oluşturduğu görüldü.

O anları kayda alan vatandaş Türkiye'de gurbetçileri vatandaşları internette dolaşıma sokulan bazı bilgilerin gerçeklikle uzaktan yakından alakası olmadığını gözler önüne serdi.

"TÜRKİYE'DE OLUNCA HEMEN ELEŞTİRİRLER"

Türkiye'de yaşayan bazı vatandaşların ikiyüzlü davrandığını ifade eden gurbetçi "Türkiye’de bir yerde kuyruk olunca hemen eleştirirler.

Bakın burada, insanlar sosyal yardımdan meyve sebze almak için kuyruğa giriyor." dedi.

"AÇ HER YERDE VAR"

Belli bir grubunu sorunları olan tek ülke Türkiye'ymiş gibi davrandığını belirten vatandaş, "Kuyruğu görüyor musunuz? Almanından tut yabancısına kadar hepsi yardım alabilmek için bekliyor.

Ama bunu Türkiye’de görseniz, ‘Aman Allah’ım, millet aç falan. Aç her yerde var." ifadelerini kullandı.