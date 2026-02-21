Özgür Özel Kocaeli'de partisinin mitinginde konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan eski bir alışveriş merkezinin otoparkında 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuştu.

Özgür Özel, 1999'dan bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni kazanamadıklarını ama burada kusuru kendilerinde aradıklarını ve Kocaeli'ye hiç küsmediklerini söyledi.

SU SORUNUNU DEĞERLENDİRDİ

Vergi sıralamasında Kocaeli'nin bazen ikinci, bazen üçüncü olduğunu, kişi başına düşen vergide ise her zaman Türkiye birincisi olduğunu anlatan Özel, hizmet almaya gelince ise Kocaeli'nin kepçeyle verdiğini çay kaşığının ucuyla bile alamadığını savundu.

Özel, Kocaeli ve bütün büyük şehirlerde su sorunu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

Bu sorunları çözmeyen 24 yıldır başımızda olan iktidar ama lafa gelince atmayı, tutmayı biliyorlar.



Buradan bir kez daha sesleniyoruz.



Su sorunu merkezi hükümetin ciddiyetle ele alması gereken, hep birlikte de üzerinde çalışmamız gereken bir mevzudur.



Bunu siyasete, oya alet etmek için şehirlerin susuz kalmasına dua etmek yerine bu memleketin yarınlarını hep birlikte düşünmek gerekir.

"ŞİMDİ 9 MART'I BEKLİYORUZ"

Özel, Ekrem İmamoğlu hakkında söylenenlerin hepsinin yalan çıktığını öne sürerek, şunları söyledi:

Şimdi 9 Mart'ı bekliyoruz. Dedikleri yolsuzluklardan tek birine kanıt çıkmadı.



Onun için buradan bir kez daha sesleniyoruz.



9 Mart'tan tezi yok, o yargılama başlayacak.



'Yok, yetiştiremedik, hazirana kadar inşaatı sürecek, biz bir başka yere yer yapacağız, orada yargılayacağız.' diyorsanız arkadaşlarımızı bırakacaksınız, tutuksuz yargılayacaksınız.