Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan Ekonomi Bakanı Kvrivishvili ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a geldi.
Bakan Uraloğlu, başkent Tiflis'te Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile görüştü.
Abdulkadir Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRECEK ADIMLARI DEĞERLENDİRDİK"
Görüşmeye ilişkin fotoğrafların da servis edildiği paylaşımda Uraloğlu, "Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendirecek, ulaştırma, altyapı, ticaret ve ekonomi alanlarındaki iş birliğimizi geliştirecek adımları birlikte değerlendirdik." ifadelerini kullandı.