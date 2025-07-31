Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan Ekonomi Bakanı Kvrivishvili ile görüştü Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Tiflis'te olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile bir araya geldi.