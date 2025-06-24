Abdulkadir Uraloğlu, hava sahasındaki son duruma ilişkin bilgilendirdi

İran-İsrail gerilimi hava sahasını etkileyerek, hava trafiğinde de aksamalara yol açtı.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hava sahasındaki son duruma ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

HAVA KISITLAMALARI DEVAM EDİYOR

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada İran ve İsrail’in çatışmaları nedeniyle bölgedeki hava kısıtlamalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, güncel durum hakkında bilgi de vererek, şöyle dedi:

İran-Tahran uçuş bölgesi 25 Haziran 10:30’a İsrail-Tel Aviv uçuş bölgesi 25 Haziran 03:59’a kadar uçuşa kapalı durumdadır. Havayolu işletmelerimizden Türk Hava Yolları’nın 2 uçağı geri çağırılarak İstanbul’a yönlendirilmiş, Kuveyt, Dammam, Bahreyn, Doha, Abu Dabi, Dubai ve Maskat seferleri iptal edilmiştir. Umman hava sahasının kapalı olması nedeniyle Jakarta ve Denpasar çıkışlı iki uçuş Bakü’ye yönlendirilmiş, yakıt ikmalinin ardından İstanbul’a devam etmiştir. An itibarıyla Körfez bölgesine uçuşlar normale dönmüş; İran, Irak ve Suriye uçuşları ise halen iptaldir.

"BAKANLIĞIMIZ VE İLGİLİ TÜM KURUMLARIMIZ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETMEKTE"

Havayolu şirketlerinin genel durumu hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, son olarak şu ifadeleri kullandı: