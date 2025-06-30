Abdulkadir Uraloğlu: Hedefimiz yapay zekayla devrim niteliğinde hizmetler sunmak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinin, gelecekte daha da yaygınlaşacağını ve hayatın her alanını etkileyeceğini belirtti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), Büyük Veri ve Yapay Zeka Araştırma Raporu'nu değerlendiren Bakan Uraloğlu, söz konusu teknolojinin, toplum ve iş dünyası üzerine etkilerinin ele alındığını söyledi.

Raporla büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinin faydalarını, risklerini değerlendirerek, geleceğe yönelik bir plan oluşturmanın amaçlandığını anlatan Uraloğlu, yapay zekanın her alanda kullanılmasının artık zorunlu bir hale geldiğini belirtti.

Uraloğlu, "Yapay zeka elektronik haberleşme, sağlık, finans, tüketici ilişkileri yönetimi, üretim, ulaşım, tarım, ticaret, eğitim, enerji ve insan kaynakları sektörlerinin potansiyel kullanım alanlarında karşımıza çıkıyor. Bizde Bakanlığımızla alakalı alanlarda, yapay zekayı en üst düzeyde kullanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yapay zekayı, ulaşımın bütün modlarında kullanıyoruz ve bunu artırmayı hedefliyoruz. Örnek vermek gerekirse, yapay zekanın havacılığa getirdiği en büyük değişim otonom uçuş sistemleri oldu, sistem sayesinde pilot hataları en aza iniyor." diye konuştu.

"DEVRİM NİTELİĞİNDE HİZMETLER SUNMAK İSTİYORUZ"

Yüksek oranda birbirine bağımlı olan büyük veri ve yapay zekanın, aynı zamanda birbirini tamamladığına işaret eden Uraloğlu, Türkiye'deki büyük veri ve yapay zeka uygulama örneklerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye, büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinin sunduğu fırsatları değerlendirmek ve kullanımını çeşitli sektörlerde yaygınlaştırmak için önemli adımlar atıyor.



Şu anda, havalimanlarından kara yollarına, tünellerden baz istasyonlarına, e-Devlet'ten kargoya kadar çeşitli alanlarda yapay zekadan yararlanıyoruz. Otomatik Tren Muayene İstasyonu (OTMİ) Sistemi, yapay zekayla entegre ediliyor.



Otomatik tren muayene istasyonlarında yapay zeka algoritmaları, toplanan büyük veriyi değerlendirerek, olası arızaları daha oluşmadan tespit ediyor ve bakım ekiplerine önleyici müdahaleler için erken uyarılar gönderiyor. Hedefimiz ulaştırma ve haberleşmenin tüm katmanlarında, dijital dünyanın avantajlarını kullanmak, büyük veri ve yapay zekadan faydalanarak, bu alanda devrim niteliğinde çalışmalar yaparak, hizmetler sunmak.

Uraloğlu, büyük verinin dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte, her geçen gün daha da önem kazandığının altını çizerek, internetin yaygınlaşması, mobil cihazların kullanımı ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerin gelişmesiyle çok miktarda veri üretildiğini vurguladı. Bu verilerin işlenmesinin ve analiz edilmesinin, işletmeler ve kurumlar için büyük fırsatlar sunduğuna değinen Uraloğlu, büyük veri analitiği sayesinde, müşteri davranışlarının daha iyi anlaşıldığını, daha etkin pazarlama stratejileri geliştirildiğini ve operasyonel verimliliğin arttığını bildirdi.

Yapay zekanın ise insan zekasını taklit eden bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesini hedefleyen bir alan olduğu aktaran Uraloğlu, "Makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi teknikler sayesinde, yapay zeka sistemleri büyük veri kümelerini analiz ederek, karmaşık problemleri çözebiliyor ve tahminlerde bulunabiliyor. Yapay zeka uygulamaları, sağlık hizmetlerinden finansa, üretimden ulaşıma kadar birçok sektörde kullanılıyor." ifadesini kullandı.

"İNSANLIK YARARINA OLACAK ŞEKİLDE İLERLEME SAĞLANMALI"

Uraloğlu, yapay zeka algoritmalarının, büyük veri kümelerini analiz ederek, anlamlı bilgiler elde etmek için kullanılabildiğini, bu sayede işletmeler ve kurumların veriye dayalı daha bilinçli kararlar alabilir hale geldiğini anlattı.

Büyük veri ve yapay zeka kullanımı ve geliştirilmesinin, insanlık yararına olacak şekilde ilerlemenin sağlanması açısından büyük önem taşıdığına ve bazı etik sorunları da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, özellikle veri gizliliği, önyargı ve ayrımcılık, hesap verebilirlik ve insan kontrolü gibi konuların titizlikle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Uraloğlu, büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinin, gelecekte daha da yaygınlaşacağını ve hayatın her alanını etkileyeceğine işaret ederek, "6 temel ilkemiz var, veri okuryazarlığını geliştirmek, etik çerçeve oluşturmak, insan odaklı yaklaşım, şeffaflık ve hesap verebilirlik, kapsayıcı inovasyon ve uluslararası işbirliği. Büyük veri ve yapay zeka alanlarındaki teknolojilerden sonuna kadar yararlanarak sistematik, hızlı bir ulaştırma ve haberleşme alanı oluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

"KAPSAYICI BİR İNOVASYON YAKLAŞIMINI BENİMSİYORUZ"

Yapay zekanın, sadece teknik bir dönüşüm değil, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla küresel sahnede tartışılan stratejik bir alan olduğunu dile getiren Uraloğlu, söz konusu teknolojilerin, potansiyel faydalarından yararlanmak ve olası risklerini en aza indirmek için dikkate alınması gerekenler hakkında şunları kaydetti: