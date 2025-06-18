Abdulkadir Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndan geçecek gemilerde güvenlik en üst düzeyde

DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve İran savaşı nedeniyle stratejik önemi artan Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklama yaptı.

Abdulkadir Uraloğlu, "İran limanlarına uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı'nda seyredecek olan Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardık. Gemilerin güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi için Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu (ISPS) kapsamında güvenlik seviyesini 3'e yükselttik." dedi.

İran-İsrail savaşı sürerken; Türkiye'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

YETKİLİLER İRAN SINIRINDA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, sınır hattındaki askeri birliklerdeki faaliyetleri ve hazırlıkları denetlemek için İran sınırına gitti.

Öte yandan Abdulkadir Uraloğlu da Türk bayraklı gemiler için yüksek alarm verildiğini duyurdu.

TÜRK BAYRAKLI GEMİLER

Bakan Uraloğlu, 17 Haziran 2025 itibarıyla uygulamaya alınan karar kapsamında, Türk bayraklı gemilerin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri ve bu gemilerin erken safhada uyarılabilmesini sağlamak amacıyla ISPS güvenlik seviyesini en yüksek düzeye çıkardıklarının altını çizdi.

"GEMİ GÜVENLİĞİ EN ÜST DÜZEYDE SAĞLANACAK"

Güvenlik seviyesi 3 kapsamında gemilerde uygulanacak tedbirlere ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Gemi güvenlik planı kapsamında liman tesisi ile iş birliği içinde gemi tarafından güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak. Gemideki yükleme ve tahliye işlemleri geçici olarak durdurulabilecek. Ayrıca, gemiye malzeme, kumanya ve benzeri eşyaların teslimi esnasında malzemeler daha kapsamlı şekilde aranacak, alımları sınırlandırılabilecek veya ertelenebilecek. Gerektiğinde, malzemelerin gemiye alınması tamamen reddedilebilecek." ifadelerini kullandı.

GEMİYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR GEÇİCİ OLARAK DURURULABİLİR

Uraloğlu ayrıca, gemiye erişimde; girişi, tek ve kontrollü bir giriş noktası ile sınırlandırma, sadece yetkili makamlarca izin verilenlere giriş izni verme, gemideki personeli yönlendirme ve gemiye giriş çıkışları geçici olarak durdurma işlemlerinin de yapılabileceğini dile getirdi.

"GEMİYE ERİŞİM SINIRLANDIRILABİLECEK"

Gemi kaptanının, gemideki sınırlandırılmış alanlarla ilgili güvenlik önlemlerini arttırabileceğini söyleyen Uraloğlu, "Bu çerçevede, gemide güvenlik olayına veya varsayılan güvenlik tehdidine yakın olan, erişimin yasaklandığı ek sınırlı alanlar belirlenebilecek, sınırlı alanların aranması sağlanabilecek ve tüm gemiye erişim sınırlandırılabilecek." açıklamasında bulundu.

GÖZETİM VE AYDINLATMA EKİPMANLARI AKTİF OLACAK

Gemi çevresinde alınacak güvenlik önlemlerinin elektronik ve fiziki tedbirleri kapsadığını ifade eden Uraloğlu, "Gemi güvenliğinin kontrolü için; bütün ışıkların yakılarak gemi çevresinin aydınlatılması, gemi ve civarındaki faaliyetlerin kaydını yapan bütün gözetim ekipmanının çalışır durumda tutulması gerekiyor. Bu gözetim ekipmanlarının kayıt süresi de azami seviyede bulundurulacak." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu’na bağlayan dar bir geçit.

Bölgedeki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının dünya pazarlarına ulaşmasında hayati bir rol oynuyor.