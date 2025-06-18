Türkiye-İran sınırında son durum: Yaşar Güler bölgeye gitti

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin güneyinde gerilim...

İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını veridği misillemesiyle başlayan savaş altıncı güne girdi.

İSRAİL'DE 24 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Karşılıklı saldırılar altıncı gece de devam etti.

SINIR HATTINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Van'ın İran'a açılan Kapıköy Sınır Kapısı'nda hareketlilik devam ediyor.

Ancak olağan dışı bir durum yok, sınır kapısında, günlük geçişler sürüyor.

İran'da özellikle Tahran ve Tebriz'de yaşanan saldırılar nedeniyle halk daha güvenli bölgelere yöneliyor.

GEÇİCİ OLARAK GELENLER VAR

Bazı aileler, Türkiye'deki evlerine veya yakınlarının yanına geçici olarak geliyor.

Ancak bölgedeki birçok İranlı, kısa süreliğine gelse de ülkelerini terk etmeyi düşünmüyor

SINIR HATTI TERMAL KAMERALARLA İZLENİYOR

İran'a 295 kilometrelik sınırı bulunan Van'da sınır hattı da gece gündüz termal kameralarla izleniyor.

Kilometrelerce uzunluktaki güvenlik duvarları olası düzensiz geçişleri engelliyor.

Sınırdaki hareketlilik 7/24 takip ediliyor.

BAKAN GÜLER SINIRA GİDİYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi, Türkiye-İran sınırındaki askeri birlikleri denetlemek üzere Van'ın Başkale ilçesine hareket etti.

Bakan Güler, İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunacak.