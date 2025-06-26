Abdulkadir Uraloğlu: Irak’ta bulunan 4 uçağımız, dün sorunsuz bir şekilde geri döndü

İsrail-İran çatışmasında hava sahaları kapatılınca Türkiye'nin İran’da 7 tane, Irak’ta da 4 tane uçağı kalmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu süreci yakından takip ederek, uçakların sağ salim dönmeleri ile ilgili bir süreç başlattı.

"HAVA SAHASI KISITLAMALARI İRAN DIŞINDA KALDIRILDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında süreci ve gelişmeleri şu ifadelerle dile getirdi:

İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalardan dolayı bölgedeki hava sahası kısıtlamaları İran dışında kaldırılmıştır. 26 Haziran itibariyle Irak, Suriye, Ürdün, Beyrut, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahaları uçuşa açılmış, İran dışında kısıtlı bir alan kalmamıştır.

TAHLİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bölgede kalan uçaklarımız için de tahliye süreçlerimiz devam etmektedir.

IRAK'TAKİ 4 UÇAK DÜN GERİ DÖNDÜ

Irak’ta bulunan 4 uçağımız, dün itibariyle sorunsuz bir şekilde geri dönmüştür.

İRAN'DAKİ 7 UÇAK HENÜZ GERİ DÖNEMEDİ

İran’da ise ülkenin doğusunda yer alan Meşhed bölgesi dışında uçuş kısıtlamaları devam etmektedir. Bu sebeple Şiraz ve Tahran’da bulunan 7 uçağımız henüz Türkiye’ye dönememişlerdir.

KISITLAMALAR 2 TEMMUZ'DA KALDIRILACAK

Bölgedeki kısıtlamalar 2 Temmuz Çarşamba gününe kadar sürecektir. Ancak uçaklarımızın daha erken bir tarihte ülkemize dönebilmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Tüm seferlerimiz uygun şartlara göre yolcu ve ekip güvenlikleri gözetilerek planlanmaktadır."