Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul-Halep uçuşları bugün itibarıyla başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye ile hava ulaşımı alanındaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, halihazırda İstanbul-Şam hattında haftanın her günü devam eden uçuşlara ek olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün girişimleriyle bugün itibarıyla İstanbul-Halep hattında da haftalık 3 frekans yolcu seferine başlandığını duyurdu.

"HALEP SEFERLERİNİ BAŞLATIYORUZ"

Uraloğlu, "Uçuşların yeniden başlaması kapsamında, Şam seferlerinin ardından şimdi de Halep seferlerini başlatıyoruz. Türk Hava Yolları, İstanbul-Halep hattında çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 frekans uçuş düzenleyecek." dedi.

Bakan Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Halep hattında sefer sayısını 15 Ağustos itibarıyla haftada 5 güne, 1 Eylül itibarıyla ise haftada 7 güne çıkaracağını belirtti.

"SABİHA GÖKÇEN-HALEP SEFERLERİ YARIN BAŞLIYOR"

AJet'in de 2 Ağustos itibarıyla Sabiha Gökçen-Halep hattında uçuşlarının başlayacağını açıklayan Uraloğlu, "Sabiha Gökçen-Halep hattında 4 Ağustos'tan itibaren haftanın her günü uçuş gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.