Abdulkadir Uraloğlu, şehit ailesini ziyaret etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan takdir toplayan hareket...

Bakan Uraloğlu, 2011 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri ve sınırdaki askeri birliğe teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Yavuz Çoban'ın ailesini ve yakınlarını ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya üzerinden ziyarete ilişkin bir paylaşım yaptı.

"ADINI KALBİMİZDE EBEDİYEN TAŞIYACAĞIZ"

Uraloğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: