Abdulkadir Uraloğlu, şehit ailesini ziyaret etti

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehit Piyade Onbaşı Yavuz Çoban'ın ailesini ziyaret etti.
- Ziyarette, Çoban’ın mirasını ebediyen taşıyacaklarını belirtti.
- Uraloğlu, bu duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Uraloğlu, 2011 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri ve sınırdaki askeri birliğe teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Yavuz Çoban'ın ailesini ve yakınlarını ziyaret etti.
Bakan Uraloğlu, sosyal medya üzerinden ziyarete ilişkin bir paylaşım yaptı.
"ADINI KALBİMİZDE EBEDİYEN TAŞIYACAĞIZ"
Uraloğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Vatan uğruna şehadet mertebesine ulaşan aziz şehidimiz Piyade Onbaşı Yavuz Çoban’ın kıymetli ailesini ziyaret ettik.
Şehidimizin bizlere bıraktığı onurlu mirası her daim sahiplenecek; adını ve şanlı mücadelesini kalbimizde ebediyen taşıyacağız…