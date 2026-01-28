Özgür Özel: Adayım Ekrem İmamoğlu'dur

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da yerel seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulundu.
- Özgür Özel, adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu belirtti ve aksi durumda siyaseti bırakacağını açıkladı.
- Partide yaşanan kriz ve yolsuzluk soruşturmaları CHP'yi derinden etkiledi.
CHP'de değişim krizinin yankıları sürüyor.
Son yapılan kurultay sonrası CHP Genel Başkanı'nın Özgür Özel olmasıyla parti içi bölünmelere neden olmuştu.
Bir de üzerine çıkan yolsuzluk soruşturmaları CHP'yi iyice derinden sarstı.
Soruşturma nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu 1 yıla yakın süredir cezaevindeyken, Özel ise başladığı mitinglerine devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son olarak partisinin İstanbul'un Bağcılar ilçesinde düzenlediği mitingde konuştu.
"İSTANBUL SEÇİMLERİ YENİLENSİN, ADAYIM EKREM İMAMOĞLU"
Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, İstanbul'da yerel seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulundu.
"YENERSEN SİYASETİ BIRAKIYORUM"
İstanbul'da adayının Ekrem İmamoğlu olduğunun altını çizen Özel, şunları söyledi:
29 Mart Pazar günü İstanbul’da bütün İstanbullunun huzurunda büyük mahkeme kurulsun. Ekrem İmamoğlu adayımdır. Karşısına istediğini bulursun. Biz yenersek erken seçim geliyor, sen yenersen ben siyaseti bırakıyorum. Hodri meydan! Cesaretin varsa çık karşımıza.