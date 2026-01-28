Özgür Özel: Adayım Ekrem İmamoğlu'dur Bağcılar'da konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki yerel seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulunarak "Ekrem İmamoğlu adayımdır. Karşısına istediğini bulursun. Biz yenersek erken seçim geliyor, sen yenersen ben siyaseti bırakıyorum" dedi.