Bülent Yıldırım'dan İslam coğrafyasına birlik çağrısı

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, X hesabından yaptığı paylaşımda, İslam coğrafyasındaki saldırılara dikkati çekti.

Yıldırım, savaş ve saldırılarda ölenlerin çoğunluğunun çocuk olduğunu hatırlattı ve paylaşımında şöyle dedi;

"ÖLENLER HEP AYNI"

"Dün Bosna’da, Çeçenistan’da, Afganistan’da, Arakan’da, Doğu Türkistan’da, Suriye’de, Irak’ta… Bugün Sudan’da, Lübnan’da, Gazze’de ve İran’da. Ölenler hep aynı: Müslüman çocuklar.

"BOMBALAR MEZHEP SORMUYOR"

Fail değişmiyor. Sessizlik de değişmiyor. ABD ve İsrail bombaları şehirleri yerle bir ederken, biz hâlâ birbirimize soruyoruz: “Şii misin? Sünni misin? Selefi misin? Sufi misin?” Bombalar mezhep sormuyor.

"1,8 MİLYAR MÜSLÜMAN VAR"

Ama biz birbirimize soruyoruz. 57 İslam ülkesi var. 1,8 milyar Müslüman var. Ama Gazze’de çocuklar ölürken dünyada bu katliamı durduracak ortak bir irade yok.

Bu bir güçsüzlük değil. Bu bir dağınıklık. Emperyalist güçler İslam coğrafyasını adım adım parçalayarak ilerliyor.

"BİRLİK YOKSA GÜÇ VAR"

Biz ise enerjimizi mezhep kavgalarına, etnik tartışmalara, kardeş kavgasına harcıyoruz. Gerçek çok net: Birlik yoksa güç yok. Birlik yoksa onur yok. Birlik yoksa gelecek yok. Ya zulme karşı birlik olacağız, ya da parçalanmışlığın bedelini ödemeye devam edeceğiz."