Abdulkadir Uraloğlu: Son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa'da birinci sıradayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi'nin açılışında konuştu.

Bakan Uraloğlu, 2021'de 8. Sempozyum yapıldığında dünyanın pandeminin sarsıntılarının yeni atlatıldığını hatırlatarak "O zor günlerin ardından bugün, 9. Sempozyum'da 'Hedef Net Sıfır Emisyon: Sürdürülebilir ve Dirençli Asfalt Yollar' temasıyla tekrar bir aradayız." ifadesini kullandı.

"ASFALTIN KENDİSİ BİR MEDENİYET ÖLÇÜSÜ OLMUŞTUR"

Bakan Uraloğlu, Ankara Keçiören’de mahallelerin, bulvarların resmi isimlerini değil, vatandaşların hale efsanevi isimleri kullandığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

Bir yola asfalt derler, diğerine şose derler. Neden? Çünkü eskiden Keçiören'e çıkan iki ana arter varmış: Biri asfalt kaplama, diğeri stabilize toprak yol. Pratik bir kararla birine Asfalt Yol, ötekine Şose Yol demişler. Aradan on yıllar geçmiş, belediye defalarca cadde ve bulvar isimlerini değiştirmiş, tabelalar yenilenmiş… Ama nafile!



Hala taksi çağırırken 'Beni Asfalt'tan al' dersiniz, karşı taraf hiç şaşırmaz. Ya da 'Şose'den yukarı çık, gazinoyu geç, Rus Pazarı'nın orda bırak' dersiniz; şoför başını sallar, o da bilir. İsimler resmi kayıtlarda değişmiş, ama halkın hafızasında asfaltın kendisi bir semt adı olmuş, bir statü sembolü olmuş, bir medeniyet ölçüsü olmuş.

"BUGÜN, O ASFALTI SADECE HAYAL EDENLER DEĞİL, ÜRETENLER BURADA"

Orhan Veli'den de alıntı yapan Bakan Uraloğlu, şairin şu dizelerini hatırlatarak şunları söyledi:

'Kırık taşlara bakıp, ışıklı bir asfalt düşünmek… Acaba yalnız şairlere mi mahsus?' dizelerini yazmış o günlerdeki asfaltın sağladığı konforun eksikliğini dile getirmek için. Ama hamdolsun 'Yol medeniyettir' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve halka hizmeti hakka hizmet olarak gören AK Parti Hükümetleri ile bu manzaralar da bu dizeler de mazide kaldı.



Bugün burada, 9. Ulusal Asfalt Sempozyumu'nda, o ışıklı asfaltı sadece hayal edenler değil, o asfaltı iklim dostu, uzun ömürlü, geri dönüştürülebilir ve net sıfır emisyon hedefiyle üretenler bir arada.

KARAYOLLARINA 180 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Son 23 yılda Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 300 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bunun yaklaşık 180 milyar dolarını karayollarına harcadık. 2002’de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 30 bin 14 kilometreye çıkardık. 8 bin 591 kilometre olan Bitümlü Sıcak Karışımlı yol ağımızı 32 bin 708 kilometreye yükselttik.



50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 838 kilometreye, 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğumuzu ise 813 kilometreye yükselttik. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu da 3 bin 796 kilometreye ulaştırdık.

"TÜRKİYE SON 10 YILDAKİ OTOYOL ARTIŞ HIZINDA AVRUPA'DA BİRİNCİ"

Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'nin otoyol uzunluğunda Avrupa'da 6'ncı; ancak son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa'da birinci olduğunu ifade eden Uraloğlu, "İnşallah 2028 yılı sonunda bölünmüş yol uzunluğumuzu 31 bin 250 kilometreye otoyol uzunluğumuzu da 4 bin 330 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Dünyada asfalt teknolojilerine ve hızlı uygulamalara verilen önem hakkında da Türkiye'nin attığı adımların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha anladıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti açıklamada bulundu:

Japonya, ABD ve Avrupa ülkeleri de hızlı bakım-rehabilitasyon projelerine milyarlarca dolarlık bütçeler ayırıyor; çünkü biliyorlar ki kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir yol altyapısı, bir ülkenin ekonomik rekabet gücünün ve yaşam kalitesinin en önemli göstergelerinden biri. Türkiye olarak biz de bu gerçekle hareket ediyoruz.

"İNŞA ETTİĞİMİZ YÜKSEK STANDARTLI YOLLAR BEKLENTİLERİ EN ÜST NOKTADA KARŞILIYOR"

Karayolları Genel Müdürlüğünün, gece-gündüz demeden, trafiği minimum aksatarak yaptığı hızlı asfalt yenileme projeleriyle vatandaşın 'yolda kaybettiği zamanı' en aza indirmeyi kendine şiar edindiğini söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Ancak gelişmiş teknolojileri kullanarak son yıllarda inşa ettiğimiz yüksek standartlı yollar insanımızın karayolu ulaşımındaki beklentilerini en üst noktada karşılarken; yüksek performanslı, uzun ömürlü ve güvenli yolların yapılması hedeflerine paralel olarak, yol üstyapılarının teşkilinde, farklı iklim, arazi ve çevreye duyarlı, yapım ve bakım maliyeti düşük asfalt imalatlarının gerçekleştirilmesi de önem taşımaktadır.



Örneğin kalıcı deformasyonlara karşı yüksek dayanım gösteren Taş Mastik Asfalt kullanımı, kaplamanın performansını ve ömrünü arttırmada son yıllarda karayollarında yaygın şekilde kullanılmaya başlamıştır.

"YOL ÖMÜRLERİNİ UZATTIK, BAKIM MAALİYETLERİNİ DÜŞÜRDÜK"

Yine, geleneksel astar malzemelerine alternatif, çevreye duyarlı ve insan sağlığı için daha az risk teşkil eden su bazlı astar emülsiyonlarının kullanımını da sağladıklarını belirten Uraloğlu, "Yüksek performanslı BSK kaplama türleri ve bitümlü bağlayıcı türlerini Ar-Ge projeleri sonucunda uygulamaya alıp yaygınlaştırarak yol ömürlerini uzattık, bakım maliyetlerini düşürdük. Hem yüksek performans hem de ekonomik fayda elde ettik." şeklinde konuştu.

"YEŞİL FİNANSMAN ARAÇLARININ KULLANILMASINI DA TEŞVİK EDİYORUZ"

Asfalt üretiminde net sıfır karbonlu uygulamalara geçiş için öncelikle doğal kaynak kullanımını azaltmak üzere döngüsel ekonomi eylem planı kapsamında yapılanları da anlatan Bakan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Yol yapım ve bakım süreçlerinde geri kazanılmış asfaltın alternatif hammadde olarak kullanımına yönelik mevzuat çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.



Asfalt üretim ve uygulamalarında düşük emisyonlu yeni malzeme ve teknolojiler ile ekipmanların geliştirilmesini desteklemek üzere yeşil finansman araçlarının kullanılmasını da teşvik ediyoruz.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNİKLERİ VE YENİLİKÇİ MALZEMELERİ DESTEKLİYORUZ"

Bakanlık olarak ulaştırma altyapısında ömür döngüsü maliyetini azaltmayı, uzun ömürlü yollar inşa etmeyi ve çevresel etkiyi en aza indirmeyi temel öncelik haline getirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bu doğrultuda standartlarımızla sürdürülebilir ve dirençli inşaat tekniklerini ve yenilikçi malzemeleri destekliyoruz. Bu yaklaşımla, ekonomik verimliliği sağlarken Türkiye’nin ulaşım altyapısının dayanıklılığını da artırıyoruz." dedi.

"ASFALT ÜRETİMİNDE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN KARIŞIMIN YAYGINLAŞMASINI DESTEKLİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi, doğrultusunda üretim ve uygulamalarda enerji verimliliğini artıracak enerji yönetim sistemlerinin sektörde yaygınlaşmasını sağladıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Üretim tesislerinde, akıllı enerji yönetimi ve otomasyon gibi düşük karbonlu üretim tekniklerini teşvik ederken, asfalt üretiminde enerji tasarrufu sağlayan, emisyonları azaltan ılık karışımın yaygınlaşmasını destekliyoruz." diye konuştu.

"İKLİM DOSTU ULAŞTIRMA ALANINDA ÖRNEK BİR ÜLKE OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Sürdürülebilir ulaştırmanın; yalnızca çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda teknolojik yenilikler, ekonomik verimlilik ve uluslararası rekabet açısından büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: