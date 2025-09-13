Abdulkadir Uraloğlu Tunceli'de: Sabah sporu Munzur’da ayrı güzel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali Şefik Aygöl ile birlikte sabah saatlerinde gençlerle merkez Mameki Parkı'nda bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler, doğa yürüyüşü yaptı.

Gençlerle sabah sporunu Munzur'da yapan Bakan Uraloğlu, bir video çekerek vatandaşlara seslendi.

Uraloğlu, çektiği videoyu X hesabından paylaşarak, "Terörsüz Türkiye süreciyle Tunceli artık sadece doğasıyla değil, huzuruyla da nefes aldırıyor. Gençlerle adım adım yürüdük, tertemiz havayı içimize çektik. Sabah sporu Munzur’da ayrı güzel." dedi.

Tunceli'nin gittikçe geliştiğini söyleyen ve bütün vatandaşları davet eden Uraloğlu, şöyle dedi:

"MEMLEKETİMİZİN EN GÜZEL İLLERİNDEN BİRİNDEYİM"

Hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyorum herkese. Bu yürüyüş ve spor videolarını zaman zaman başlıyorum. Şimdi tabii memleketimizin çok güzel illerinden birindeyim. Neredeyim, arkadaşlarla beraber Tunceli'deyim.



Solumda Valimiz, sağımda TÜVGA Başkanım var, yine arkada arkadaşlarımız var, TÜGVA'nın ekipleri var. Biz Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çevresinde Terörsüz Türkiye maksadıyla buradayız. Sporumuzu yaptık, nerede çekelim dedik.

"TUNCELİ'DEN SELAMLAR"

Arkadaşlar, Pertek'e bir köprü yapacağız onun minyatürü burada, köprünün üzerine beraber çıktık. Bütün arkadaşlarımızla beraber. Ben geceyi de burada geçirdim. Tunceli'den bütün vatandaşlarımıza, bütün memleketimize selam gönderiyoruz, hürmet gönderiyoruz.

"BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI BURAYA DAVET EDİYORUM"