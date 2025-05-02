Abdulkadir Uraloğlu: Tüm zamanların en yüksek transit uçuş sayısına ulaştık

Haber Merkezi

Türk hava sahasında transit uçuşlarda tarihi bir rekor kırıldı.

Eurocontrol verilerine göre, 27 Nisan’da Türk hava sahasında bin 729 uçuş gerçekleşti.

Bu veri, önceki rekoru geride bırakarak tüm zamanların en yüksek transit uçuş sayısına ulaşıldığını gösterdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK TRANSİT UÇUŞ SAYISI"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türk Hava Sahasında Tarihî Rekor kırdık!

27 Nisan 2025’te hava sahamızda bin 729 transit uçuşa hizmet verdik. Bu sayı ile 9 Nisan’daki bin 711’lik rekoru geride bırakarak tüm zamanların en yüksek transit uçuş sayısına ulaştık.

2024’ün aynı dönemine göre;

Ocak ayında yüzde 9,

Şubat ayında yüzde 8,2,

Mart ayında ise yüzde 6,9 oranında transit uçuş artışı kaydettik."

TÜRK HAVA SAHASI BÖLGEDEKİ TRANSİT TRAFİĞİN MERKEZİ KONUMUNDA

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin jeopolitik konumunun da getirdiği avantajı göz önünde bulundurarak hava yolu yatırımlarına verdikleri önemi vurguladı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlanabilen merkezi bir konuma sahip.

Söz konusu Eurocontrol verileri, ülkemiz hava sahasının Avrupa ile Körfez ve Asya ülkeleri arasında bir hava köprüsü işlevi gördüğünü ve bölgedeki transit trafiğin de merkezi konumuna geldiğini gösteriyor.

"ÇALIŞMALARIMIZA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYORUZ"

Avantajlı coğrafi konumumuzun yanı sıra bizler de Türkiye’yi havacılıkta dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri yapmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz."