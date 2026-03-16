Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye bayramda hava trafiği rekoru kıracak

Orta Doğu'da 17. gününde devam eden karşılıklı saldırılar sebebiyle hava yolu trafiği durmuşken ateş çemberi içindeki Türkiye, güvenle uçuşlarını sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayramda Türkiye'nin uçuş rekoru kıracağını belirtti.
İsrail ile ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a saldırısıyla başlayan savaş, 17. gününde devam ediyor.
İran'ın Körfez ülkelere misilleme saldırıları sürerken saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatmasına neden oldu.
ORTA DOĞU'DA BAZI ÜLKELER HAVA SAHALARINI KAPATTI
Türkiye ise kaldığı ateş çemberinin ortasında, günlük yaşamına huzur ve güvenle devam ediyor.
Gerilimin devam ettiği Orta Doğu'da bazı ülkelerdeki hava sahaları kapatılmışken, Türkiye'de uçuşlar da sorunsuz şekilde sağlanıyor.
BAYRAMDA VATANDAŞ TATİL YOLUNA ÇIKACAK
Ramazan Bayramı'na da sayılı günler kalmışken vatandaş, sevdikleriyle bir araya gelmek üzere yolculuğa çıkacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşan bayram tatilinde Türkiye'nin hava trafiğine ilişkin açıklama yaptı.
"BAYRAMDA HAVA TRAFİĞİNDE ÖNEMLİ BİR ARTIŞ YAŞANACAK"
Bakan Uraloğlu açıklamasında, bayramda hava trafiğinde önemli bir artış yaşanacağını belirtti.
Orta Doğu'da bazı ülkelerin hava sahalarını kapattığını, bazı ülkelerde tahliyeler ve rota değişiklikleri yaşandığını hatırlatan Uraloğlu, Türkiye’nin hava sahasının tüm uçuş operasyonlarına hazır olduğunu vurguladı.
Uraloğlu, "Yoğunluğu anlık takip ederek tüm koordinasyonu sağlayacağız." dedi.
"BAYRAM YOĞUNLUĞU İÇİN HAVA TRAFİĞİNDE TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM"
Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda beklenen yoğun hava trafiğine ilişkin açıklamada bulundu.
Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Havalimanı ekiplerimiz tüm hazırlıkları tamamladı. Bayram boyunca ek seferler devreye alınacak, havalimanlarımızdaki ekiplerimiz yoğunluğu planlı şekilde yönetecek."
"HAVA SAHAMIZ TÜM UÇUŞ OPERASYONLARINA HAZIR"
