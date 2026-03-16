Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye bayramda hava trafiği rekoru kıracak

İsrail ile ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a saldırısıyla başlayan savaş, 17. gününde devam ediyor.

İran'ın Körfez ülkelere misilleme saldırıları sürerken saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatmasına neden oldu.

ORTA DOĞU'DA BAZI ÜLKELER HAVA SAHALARINI KAPATTI

Türkiye ise kaldığı ateş çemberinin ortasında, günlük yaşamına huzur ve güvenle devam ediyor.

Gerilimin devam ettiği Orta Doğu'da bazı ülkelerdeki hava sahaları kapatılmışken, Türkiye'de uçuşlar da sorunsuz şekilde sağlanıyor.

BAYRAMDA VATANDAŞ TATİL YOLUNA ÇIKACAK

Ramazan Bayramı'na da sayılı günler kalmışken vatandaş, sevdikleriyle bir araya gelmek üzere yolculuğa çıkacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşan bayram tatilinde Türkiye'nin hava trafiğine ilişkin açıklama yaptı.

"BAYRAMDA HAVA TRAFİĞİNDE ÖNEMLİ BİR ARTIŞ YAŞANACAK"

Orta Doğu'da bazı ülkelerin hava sahalarını kapattığını, bazı ülkelerde tahliyeler ve rota değişiklikleri yaşandığını hatırlatan Uraloğlu, Türkiye’nin hava sahasının tüm uçuş operasyonlarına hazır olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, "Yoğunluğu anlık takip ederek tüm koordinasyonu sağlayacağız." dedi.

"BAYRAM YOĞUNLUĞU İÇİN HAVA TRAFİĞİNDE TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM"

Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Havalimanı ekiplerimiz tüm hazırlıkları tamamladı. Bayram boyunca ek seferler devreye alınacak, havalimanlarımızdaki ekiplerimiz yoğunluğu planlı şekilde yönetecek."

"HAVA SAHAMIZ TÜM UÇUŞ OPERASYONLARINA HAZIR"

7/24 takipteyiz, havalimanı ekipleri yoğunluğa hazır, yolcularımızın güvenli ve kesintisiz seyahati önceliğimiz.