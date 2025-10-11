Abdulkadir Uraloğlu, uçak sevdalısı ikiz kardeşleri ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, babalarıyla uçak inişlerini izlerken kaydedilen görüntüleriyle ilgi odağı olan ikiz kardeşler Erva ve Zümra'yı Bakanlık'ta misafir etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, henüz 4,5 yaşında olmalarına rağmen gökyüzüne duydukları ilgiyle dikkati çeken kardeşlerin ziyareti, sıcak ve samimi anlara sahne oldu.

Uraloğlu, Uçak görünce yaşadıkları mutluluk sosyal medyaya yansıyan Erva ve Zümra'ya uçak maketi hediye etti.

Bakan Uraloğlu, Erva ve Zümra ile yakından ilgilendi, onlarla uzun uzun sohbet ederek hayallerini dinledi.

MİNİK KARDEŞLERDEN URALOĞLU'NUN TORUNLARINA BİLEKLİK HEDİYESİ

Minik kardeşler, kendi elleriyle hazırladıkları bileklikleri Uraloğlu'nun torunlarına hediye gönderdi.

KOKPİTE BİNDİLER

İkiz kardeşler, ziyaretin ardından havalimanında da unutamayacakları bir gün yaşadı. Kokpiti inceleyen ikizler, uçakları da yakından izleme ve tanıma fırsatı buldu.

"ÇOCUKLARIN HAYALLERİ YOL HARİTAMIZ"

Kardeşlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uraloğlu, "Çocuklarımızın dünyaya duyduğu merak ve gösterdiği ilgi, geleceğe dair umutlarımızı diri tutuyor. Bu heyecanı ve öğrenme arzusunu desteklemek hepimizin görevi. Çocuklarımızın hayalleri, bizim en kıymetli yol haritamızdır." ifadelerini kullandı.