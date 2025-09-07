Abdulkadir Uraloğlu: Uçaklarda her yolcuya en az 200 mililitre içme suyu ücretsiz verilecek

Ulaştırma ve Altayapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak yolculuklarında yolculara ücretsiz su ikramı yapılmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, uygulamanın başlatılması için hava yolu şirketlerine talimat verildiğini duyurdu.

"EN AZ 200 MİLİLİTRE İÇME SUYUNUN ÜCRETSİZ TEMİNİ ZORUNLU OLACAK"

Uraloğlu açıklamasında, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm hava yolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak." ifadelerini kullandı.

"UÇUŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yolcu konforunu ve uçuş emniyetini doğrudan etkileyen bu kararın önemine dikkati çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor.



Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz.

"UYGULAMA ULUSLARARASI SAYGINLIĞI ARTIRACAKTIR"

Uraloğlu, uluslararası operasyonel iyi uygulama örneklerinde de yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının işletmelerin sorumlulukları arasında görüldüğünü hatırlatarak, "Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır." açıklamasında bulundu.