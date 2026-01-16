Ankara’da trafikte kalanlara papatya çayı dağıtıldı

- Ankara'da trafik ve su kesintisi sorunları büyürken, AK Parti bu duruma dikkat çekmek amacıyla harekete geçti.
- Parti, Ankara'da yaşanan sorunları vurgulamak için görseller paylaştı ve trafikte kalanlara papatya çayı dağıtıldı.
- AK Parti Gençlik Kolları Başkanı, bu etkinlikten görüntüler paylaşarak durumu sosyal medyada duyurdu.
Bir tarafta günlerdir devam eden su kesintileri, bir yanda günden güne artan trafik sorunu.
Ankara’da yaşayanlar isyan noktasına geldi, Ankara Büyükşehir Belediyesi çözüm üretmekte yetersiz kaldı.
Mansur Yavaş’a tepkiler dalga dalga büyüyor.
AK Parti, yaşanan sorunlara dikkat çekmek için düğmeye bastı.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Ankara’da yaşanan duruma karşı hazırlanan görselleri paylaştı.
Acar, paylaşımına şu notu düştü:
Zaman sabah daha gün doğmadan kayboluyor; çünkü trafik!
Gün bitiyor, evde en basit ihtiyaç karşılanamıyor; çünkü sular kesik!
Bu şehir çözümle yönetilmiyor, mazeretle oyalanıyor.
En basit hizmetleri bile sağlayamayan bir anlayış, sorumluluktan kaçıyor ve bedeli vatandaşa ödetiyor.
Biz bu tablonun hesabını sormaya, yaşananları tüm açıklığıyla anlatmaya devam edeceğiz.
Hiçbir vatandaşımızı ihmale, beceriksizliğe ve bahane siyasetine terk etmeyeceğiz.
AK Parti Gençlik Kolları ise Ankara trafiğinde kalan vatandaşlara papatya çayı dağıttı.
O anlarda çekilen görüntüleri AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş paylaştı.
Yusuf İbiş paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
Papatya çayına ihtiyacınız var, çünkü TRAFİK!
CHP’li belediyelerde trafik ve su kesintisi sorunlarına dikkat çekmek amacıyla sahadaydık.
Umarız trafik stresiniz biraz olsun azalmıştır.