Ankara’da trafikte kalanlara papatya çayı dağıtıldı

Bir tarafta günlerdir devam eden su kesintileri, bir yanda günden güne artan trafik sorunu.

Ankara’da yaşayanlar isyan noktasına geldi, Ankara Büyükşehir Belediyesi çözüm üretmekte yetersiz kaldı.

Mansur Yavaş’a tepkiler dalga dalga büyüyor.

AK Parti, yaşanan sorunlara dikkat çekmek için düğmeye bastı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Ankara’da yaşanan duruma karşı hazırlanan görselleri paylaştı.

Acar, paylaşımına şu notu düştü:

Zaman sabah daha gün doğmadan kayboluyor; çünkü trafik!

Gün bitiyor, evde en basit ihtiyaç karşılanamıyor; çünkü sular kesik!



Bu şehir çözümle yönetilmiyor, mazeretle oyalanıyor.

En basit hizmetleri bile sağlayamayan bir anlayış, sorumluluktan kaçıyor ve bedeli vatandaşa ödetiyor.



Biz bu tablonun hesabını sormaya, yaşananları tüm açıklığıyla anlatmaya devam edeceğiz.

Hiçbir vatandaşımızı ihmale, beceriksizliğe ve bahane siyasetine terk etmeyeceğiz.