Abdulkadir Uraloğlu'na sorduk: Yol yapmak trafiği artırır mı

Ensonhaber YouTube kanalı önemli röportajlara imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Son Durum programına konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve gazeteci Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı.

Mega projelerden, internet ve iletişim alanına ilişkin birçok konu başlığında değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu'na trafik sorunu ve bununla bağlantılı olarak geçtiğimiz günlerde gündem olan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 'yeni yollar trafik sorununu çözmez' çıkışı soruldu.

"ANKARA'NIN TRAFİĞİ İSTANBUL'A BENZEMEYE BAŞLADI"

Trafik sorununu insan vücuduna benzeterek tanımlayan Uraloğlu, kılcal ve ana damarların eşgüdüm içinde çalışması gerektiğini, aksi halde rahatsızlığa neden olacağını vurguladı.

Ankara'nın metro ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

"Özellikle İstanbul'da Ankara'ya gelenler, Ankara'nın birçok yerinde de artık trafik sorununun İstanbul'a benzemeye başladığını söylüyorlar. Günün tamamında ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bizim bakanlığımızda aktif olarak devam eden Sincan-Yenikent-Kazan projemiz devam ediyor. Mesela Başkentray'ı biz yaptık hala biz işletiyoruz. Ankara'nın nüfusu İstanbul'a göre 3'te 1 civarında.

Coğrafya olarak da daha düzenli. Orada problemi çözmek daha kolay. Eğer siz zamanında doğru adımları atmazsanız ne oluyor, o navigasyondaki kırmızı renk artmaya başlıyor. Orada mutlaka metro çalışmaları yapılması gerekir.

"KAÇ METRE METRO AÇTIN ONU ORTAYA KOY"

ABB mesela bizi Esenboğa metrorunu yapmamakla suçluyor. İnsanın öncelikle başkasını eleştirmesi için kendi özeleştirisini yapması lazım. Sen 6-7 yılda ne yaptın? Hangi metroyu açtın? Kaç metre metro açtın bunu koy ortaya.

Esenboğa metrosunu yine ABB'nin talebi üzerine sorumluluğumuza almışız. Eski bir proje olduğu için şehrin yapılaşması değişti. Şimdi projeyi elden geçiriyoruz. Önümüzdeki yıl ihalesini yapacağız.

"ANKARA'YA 15 MİLYAR TL'LİK METRO YAPTIK"

ABB'ye yaptığımız metroların güncel tutarı 15 milyar lira. Hani Sayın başkan parasını ben ödedim diyor ya, ödenen para da 6 milyar TL. Böyle bir kazançlı ticaret dünyanın başka bir yerinde yok.

"BAZEN YOL KAPATARAK DA TRAFİK RAHATLATILIR AMA ALTERNATİF OLUŞTURURSANIZ"

Ulaşım sektöründe gerçekten yıllarımızı vermiş birisiyiz. Siz yeni yol yaparak trafiği artırırız yaklaşımını ortaya koyabilmeniz için altını doldurmanız lazım. Size daha ötesini de söyleyeyim. Siz bazen yol kapatarak da trafiği rahatlatabilirsiniz. Nasıl? Toplu taşıma araçlarını yaygınlaştırırsınız, araç trafiğine kapatacağınız yerin altına metro yaparsınız, oraları yayalaştırıp alternatiflerini koyarsınız, gerekirse kapatırsınız. Bunun örnekleri ülkemizde de dünyada da var.

"BEN O HESAPTAN ANLAMAM"

Ama siz hiçbir şey yapmadan 'ben yol yaparsam trafiği artırırım' derseniz ben o hesaptan anlamıyoru bir inşaat mühendisi, bir ulaşımcı olarak. Eğer öyle bir hesap varsa en çok mutlu olan ben olurum. Bize anlatsınlar biz de nerede yanlış yaptığımızı bilelim.

"YAPAY ZEKAYA ÇOK İHTİYAÇ DUYMUYORUM"

Uraloğlu'na merak ettiği konularda yapay zekaya danışıp danışmadığı da soruldu. Gülümseyen Uraloğlu, kendisinin kullanmadığını fakat bazen çalışma arkadaşlarından bazı konuları sormalarını istediğini söyledi.

Uraloğlu şunları söyledi:

Geçen bir programda konuşma için bilgi notunu getirdi arkadaşlar. Yapay zekaya bir sorun bakalım dedim. Fena değildi onun metni de. Elinizde hiçbir şey olmasa da onunla konuşabilirsiniz. Ama açıkçası ben çok ihtiyaç hissetmiyorum. Ama hayatımızın gerçeği."