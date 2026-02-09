AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ile İran arasında yaşanan gerilim yerini bir süreliğine diplomasiye bıraktı.

İki ülkenin heyetleri Umman'ın başkenti Maksut'ta bir araya geldi.

Görüşmede ortak bir mutabakata varılamazken temasların devam edeceği açıklandı.

HAKAN FİDAN, İRANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Yaşananlar dikkatle takip edilirken önemli bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonla görüştü.

GÜNDEMDE NÜKLEER MÜZAKERELER VAR

Dışişleri kaynaklarına göre görüşmede, devam eden nükleer müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

"MÜZAKEREDEN BAŞKA YOL YOK"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, daha önce yaptığı açıklamada nükleer konusunda müzakerelerin tek yol olduğunu söylemişti.

Arakçi, ""Belirsizlikleri gideririz. Bunun yolu da yalnızca diplomasiden geçmektedir. Diğer yöntemler sonuç vermedi. Bu nedenle müzakereden başka bir yol yok." ifadelerini kullanmıştı.